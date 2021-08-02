Лес гибнет из-за жары и безответственности

В Заволжье нельзя? Нет, не слышали…

В регионах Поволжья продолжает гореть лес. Огнем охвачены обширные территории в Нижегородской области и в Башкирии, в двух соседних республиках — Мордовии и Марий Эл — из-за лесных пожаров объявлен режим ЧС. Аномальная жара не обходится без последствий и в Чувашии. За последние дни в республике произошло сразу несколько серьезных возгораний.

Так, в субботу, 21 августа, тушили лесной пожар рядом с базой отдыха «Буревестник» у поселка Сосновка в Заволжье. Огонь был замечен около девяти вечера — очевидцы утверждают, что пламя было видно с Московской набережной в Чебоксарах. Пожар локализовали на площади 0,15 га, за два часа его полностью ликвидировали. По данным Министерства природных ресурсов и экологии, в тушении были задействованы 12 единиц пожарной и инженерной техники. На помощь пожарным пришли неравнодушные жители.

Как отметил на традиционной по понедельникам правительственной планерке глава ГКЧС по Чувашии Олег Яковлев, причиной пожара стал пресловутый человеческий фактор. Несмотря на то что накануне было объявлено об ограничении въезда в Заволжье, запрете на посещение лесов и разведение костров, кто-то, наплевав на все запреты, исхитрился прорваться на природу…

Напомним, из-за масштабных лесных пожаров в Марий Эл в пятницу в администрации Чебоксар предупредили о закрытии всех баз отдыха и городского пляжа на левом берегу. На въезде в Заволжье выставлены посты. Речной порт отменил движение трамвайчиков в Заволжье. С воздуха за обстановкой следят беспилотники МЧС России, а вдоль береговой полосы Волги дежурят экипажи Государственной инспекции по маломерным судам.

На борьбу с огнем на днях вышли и жители Батыревского района — в деревне Яншихово из-за жары загорелась сухая трава, затем огонь перекинулся на сельхозсклад и старую пилораму. Сейчас специалисты устанавливают причины пожара и величину ущерба. А на границе Урмарского и Козловского районов к вечеру 21 августа ликвидировали возгорание сухой травы на землях сельхозназначения около деревни Систеби и железнодорожной станции Чешлама. Огонь охватил свыше 10 гектар. На место быстро выехали пожарные команды Мариинско-Посадского и Канашского лесничеств, а также Козловского района. Было задействовано 5 единиц техники. Местные жители тоже не остались в стороне — на борьбу со стихией, вооружившись подручными средствами, встали 20 сельчан.

Всего на минувшей неделе в республике, по данным ГКЧС по Чувашии, зарегистрировано 37 пожаров, в том числе 10 — от пала сухой травы.

Кстати

Из-за высокой пожароопасности в республике и сложной обстановки в соседних регионах в Чувашии усилят профилактическую работу и контроль за соблюдением мер пожарной безопасности, а виновные в возгораниях будут привлекаться к ответственности, сообщил на своей страничке в Телеграм Глава Чувашии Олег Николаев.

«Ситуация очень тревожная. Мы живем в режиме высокой пожароопасности уже несколько месяцев. Многие пожары связаны с человеческим фактором — беспечностью людей и пренебрежением правилами в рамках особого противопожарного режима. Чувашия уже направила бригаду пожарных в Республику Мордовия, где события развиваются особенно тяжело. С Республикой Марий Эл, которая непосредственно граничит с Чувашской Республикой, взаимодействие на данный момент проходит на уровне консультаций, но в режиме повышенной готовности. Наши специалисты, которые отвечают за охрану леса, а также пожарные МЧС активно занимаются проведением превентивных мероприятий и подготовкой мер реагирования в случае негативного развития событий», — написал Олег Николаев. По его словам, в республике в рамках профилактических мероприятий совместно c ГУ МЧС РФ по Чувашии созданы оперативные группы, которые наделены полномочиями выявлять и привлекать к административной ответственности лиц, нарушающих требования противопожарной безопасности, в том числе сжигающих мусор или траву.

Ольга Казакова, Вячеслав Засецков