Росреестр проведет прямую линию по вопросам «гаражной амнистии»

24 августа в Управлении Росреестра по Чувашии с 10 до 12 часов будет проведена телефонная линия по «гаражной амнистии», которая стартует в России первого сентября. На вопросы владельцев автонедвижимости ответит начальник отдела правового обеспечения Татьяна Захарова. Номер «горячего» телефона: 8 (8352) 62-81-73.