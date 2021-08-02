Росреестр проведет прямую линию по вопросам «гаражной амнистии»

24 августа в Управлении Росреестра по Чувашии с 10 до 12 часов будет проведена телефонная линия по «гаражной амнистии», которая стартует в России первого сентября. На вопросы владельцев автонедвижимости ответит начальник отдела правового обеспечения Татьяна Захарова. Номер «горячего» телефона: 8 (8352) 62-81-73.
Опубликовано: 23 августа 2021 г.
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