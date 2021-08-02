За повторную «пьянку» за рулем житель Новочебоксарска отправится в колонию

Верховный суд республики оставил без изменения приговор водителю, осужденному к лишению свободы за неоднократное управление машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Как установлено в суде, мужчина привлекался к уголовной ответственности в 2017 и 2019 годах за незаконную езду на транспорте — не имел водительских прав и находился за рулем нетрезвый. Однако должных выводов для себя не сделал. В марте этого года он совершил аналогичное преступление. Поздним вечером, будучи подшофе, сел в свои «Жигули» и поехал. Возле соседнего дома его остановили сотрудники ГАИ, а потом задержали при попытке скрыться. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. И теперь по приговору суда должен полгода отсидеть в колонии общего режима. Кроме того, он почти на три года лишен права управления транспортом.

Посчитав приговор чрезмерно суровым (за что в колонию отправляют!?), осужденный обжаловал его, но ничего не добился. Напомним, российские законодатели ужесточили наказание за пьяную езду.