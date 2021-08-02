Обустройство погреба под лоджией требует согласования с соседями

Калининский районный суд Чебоксар обязал ответчиков привести самовольно перепланированное помещение в первоначальный вид.

А иск на Григорьева и Николаеву (фамилии изменены) подала управляющая компания «Жилищный стандарт». В результате осмотра дома было установлено, что под лоджией квартиры на первом этаже самовольно, без получения соответствующего разрешения обустроен погреб с возведением кирпичной кладки. УК потребовала привести пространство между фундаментом дома и плитой лоджии квартиры в первоначальный вид, а именно: разобрать кирпичную кладку, забетонировать разрушенное покрытие отмостки под лоджией и покрасить цоколь дома в соответствующий цвет.

По действующему законодательству общее имущество в многоквартирном доме находится в общей долевой собственности и принятие решений о реконструкции дома относится к компетенции общего собрания собственников. Реконструкция объектов капитального строительства проводится на основании разрешения на строительство, выданного органом местного самоуправления.

Разрешая исковые требования, суд установил, что ответчиками самовольно произведена перепланировка жилого помещения и получен доступ в подвал дома, в результате чего произошло уменьшение общего имущества собственников помещений многоквартирного дома. При этом нет сведений о том, что ответчики обращались в соответствующий орган для получения разрешения на реконструкцию помещения, не представлены документы, подтверждающие безопасность проведенных работ. Так что оснований для признания перепланировки незаконной достаточно. Словом, инициаторам обустройства погреба придется потрудиться снова — теперь уже разбирая построенное.