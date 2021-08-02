Новый учебный год в российских школах начнется в очном формате

Об этом в ходе встречи договорились глава Минпросвещения России Сергей Кравцов и детский омбудсмен страны Анна Кузнецова.

«Наша позиция: первого сентября все дети должны прийти в школу. Никаких дистанционных форматов быть не должно», – сказала Уполномоченный по правам ребёнка.

«Учебный год начнется в обычном очном режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие – одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается», — подчеркнул также Министр.

Уроки будут проходит в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Отказ от дистанционки родители и профессиональное сообщество Чувашии восприняли с энтузиазмом.

«Очень рада, что мой сын идет в первый класс. Уверена, что для всех школьников и для нас, их родителей, это значимое событие. И как же здорово, что этот учебный год начнется празднично и очно», — делится впечатлением мама будущего первоклассника из Чебоксар Галина Иванова.

«Дистанционное образование никогда не сможет заменить очный формат. Живые уроки помогают лучше усвоить материал, понять сложные темы. В этом я просто уверена. Поэтому я очень рада, что новый учебный год мы начинаем в привычном нам формате – на праздничной линейке в любимой школе», — поддержала учитель начальных классов одной из чебоксарских школ Кристина Шигильдеева.

К слову, в этом учебном году в Чувашии за парты сядут больше первоклашек, чем двумя годами ранее. В 2021 году в республике их более 17 тысяч. В некоторых школах Чебоксар будет открыто максимальное количество первых классов, там учителя готовятся принять 7800 первоклассников.