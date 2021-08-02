Перепись-2021: Задача — прийти к каждому

Хотя в Чувашии нет труднодоступных населенных пунктов, в ходе подготовки ко Всероссийской переписи населения необходимо учесть немало нюансов. Организационные вопросы обсуждали на расширенном совещании под руководством вице-премьера — министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрия Краснова.

Правительством России принято решение сдвинуть сроки проведения Всероссийской переписи населения на две недели. С 15 октября по 14 ноября пройдет ее основной этап, с 15 октября по 8 ноября принять участие в переписи можно будет через сервис Госуслуг.

Люди, которые постоянно проживают в России более года, ответят на 33 вопроса переписного листа. Они разбиты на блоки: 23 вопроса о самом участнике переписи и его домохозяйстве и 10 вопросов о жилищных условиях. Для тех, кто прожил в стране менее года, подготовлена сокращенная форма переписного листа, из 7 вопросов.

Подготовка переписчиков — вопрос решенный, в опросах будут участвовать и проверенные временем специалисты, и новички, которые проходят обучение.

Отдельная тема разговора в Доме правительства — проблемы так называемого «адресного хозяйства». Решение простое — установить таблички с номером дома либо названием улицы. Но есть муниципалитеты, где эта работа продвигается со скрипом.

Исправиться еще возможно — время пока есть. Представителям отстающих районов вице-премьер дал срок до середины сентября, отметив, что если возникнут проблемные вопросы, готов подключаться лично. «До переписи осталось два месяца, мы должны подготовиться основательно. Сейчас уже понятно, где недорабатываем. Предлагаю установить крайнюю дату — 15 сентября. До этого времени должны быть решены проблемы адресного хозяйства. Как известно, для более оперативного решения вопросов мы с заинтересованными сторонами создали чат в одном из мессенджеров», — подчеркнул Дмитрий Краснов.

Органы исполнительной власти заинтересованы в проведении переписи. Это необходимо для составления демографических, экономических и социальных программ развития регионов. Законодательная власть руководствуется собранными данными при утверждении бюджетов и подготовке законов.

Данные переписи играют ключевую роль при открытии сетевых объектов: отделений банков, торговых и сервисных точек, представительств компаний. Частный бизнес и государственные корпорации используют полученные сведения в своем стратегическом планировании: строительстве заводов, цехов, хранилищ, центров переработки продукции, жилой и коммерческой недвижимости.

В последний раз Всероссийская перепись населения проходила в 2010 году.

Дмитрий Ковалев