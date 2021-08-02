Экспорт масличных культур в Чувашии вырос в 1,7 раза

В первом полугодии отгружено масличных семян и плодов на сумму 2,3 млн долларов США.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза республики, по объему отгрузки регион на пятом месте в Приволжском федеральном округе. Чувашская продукция пользуется большим спросом в Германии, Польше и на Украине. На долю этих стран приходится 90,5% от общего объема экспорта. Также масличные семена и плоды отгружаются в Азербайджан, Бельгию, Киргизию, Чехию и Италию.

В структуре регионального экспорта масличных семян и плодов наибольший удельный вес занимают семена льна. В республике последовательно увеличивают производство масличного льна. В текущем году площадь под эту культуру составляет 3216 га, что выше прошлогоднего значения на 32,1%. Наибольшая площадь — в Порецком районе. Выращивают культуру и в Алатырском, Ядринском, Вурнарском, Ибресинском, Чебоксарском и Аликовском районах. Значительную долю в экспорте масличных занимают также семена горчицы.

Для поддержания этой тенденции в регионе предусмотрена субсидия на стимулирование увеличения производства масличных культур в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК». В прошлом году по данному направлению получателям было перечислено 7,8 млн рублей, на текущий год заложено еще 8 млн рублей средств из федерального и республиканского бюджетов.