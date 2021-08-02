НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ

заместитель главы города Чебоксары

«Уважаемые родители, информирую вас, что в июле этого года Президент Владимир Путин подписал закон о зачислении детей из одной семьи в одну школу… Общаясь с друзьями, коллегами и избирателями, узнал, что многие ранее сталкивались с отсутствием приоритета зачисления братьев и сестер в одно учебное заведение. Новый закон значительно облегчит им жизнь — не придется утром перед работой развозить детей в разные школы. Да и самим школьникам будет гораздо комфортнее, если в стенах школы всегда будет поддержка в виде брата или сестренки».