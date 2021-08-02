Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ
заместитель главы города Чебоксары

«Уважаемые родители, информирую вас, что в июле этого года Президент Владимир Путин подписал закон о зачислении детей из одной семьи в одну школу… Общаясь с друзьями, коллегами и избирателями, узнал, что многие ранее сталкивались с отсутствием приоритета зачисления братьев и сестер в одно учебное заведение. Новый закон значительно облегчит им жизнь — не придется утром перед работой развозить детей в разные школы. Да и самим школьникам будет гораздо комфортнее, если в стенах школы всегда будет поддержка в виде брата или сестренки».

Опубликовано: 18 августа 2021 г.


Читайте также:

В Чебоксарах прошел Всероссийский изобразительный диктант
В школу — по клику: в Чебоксарах началась запись в первые классы
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев и Алёна Аршинова обсудили реализацию нацпроекта "Образование"
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
Цитата номера
Межрегиональный музыкальный духовно-нравственный форум «Россия — Родина святая» проходит в Чебоксара...
В Чебоксарах прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.