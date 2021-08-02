Аграриям Чувашии выплатили 1,3 млрд рублей господдержки

Это примерно половина от годового плана
• 109 млн рублей перечислены на поддержку племенного животноводства,
• 197 млн – производителям молока,
• 81 млн – на приобретение элитных семян,
• 94 млн – на поддержку в области растениеводства,
• 59 млн – на развитие семейных животноводческих ферм,
• 484 млн – на приобретение техники и оборудования,
• 141 млн – субсидии гражданам на содержание коров.
Кроме того, одобрено около двухсот льготных кредитов на сумму более 2 млрд рублей.
Финансирование поданных аграриями заявок продолжается.