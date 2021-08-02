Аграриям Чувашии выплатили 1,3 млрд рублей господдержки

Это примерно половина от годового плана

• 109 млн рублей перечислены на поддержку племенного животноводства,

• 197 млн – производителям молока,

• 81 млн – на приобретение элитных семян,

• 94 млн – на поддержку в области растениеводства,

• 59 млн – на развитие семейных животноводческих ферм,

• 484 млн – на приобретение техники и оборудования,

• 141 млн – субсидии гражданам на содержание коров.

Кроме того, одобрено около двухсот льготных кредитов на сумму более 2 млрд рублей.

Финансирование поданных аграриями заявок продолжается.