Аграриям Чувашии выплатили 1,3 млрд рублей господдержки

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Это примерно половина от годового плана

• 109 млн рублей перечислены на поддержку племенного животноводства,
• 197 млн – производителям молока,
• 81 млн – на приобретение элитных семян,
• 94 млн – на поддержку в области растениеводства,
• 59 млн – на развитие семейных животноводческих ферм,
• 484 млн – на приобретение техники и оборудования,
• 141 млн – субсидии гражданам на содержание коров.

Кроме того, одобрено около двухсот льготных кредитов на сумму более 2 млрд рублей.

Финансирование поданных аграриями заявок продолжается.

Опубликовано: 18 августа 2021 г.


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