Сотрудник «прикарманил» карманный компьютер

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Алатырский районный суд удовлетворил требования работодателя о взыскании с работника материального ущерба.
Как следует из иска казенного учреждения, в августе прошлого года на основании приказа руководителя и трудового договора Леонтьев (фамилия изменена) был принят на должность эксперта отдела контроля наземного пассажирского транспорта. Для исполнения служебных обязанностей учреждение выдало новому работнику карманный персональный компьютер и жилет повышенной видимости. Однако при увольнении Леонтьев не вернул вверенное ему имущество, причинив работодателю ущерб на сумму более 12 тысяч рублей. Ему слали письма, дескать, верни имущество добровольно, но бывший работник отмалчивался. Вот и пришлось обращаться в суд, который обязал ответчика возвратить имущественный должок. А еще взыскана сумма госпошлины, уплаченная учреждением при подаче иска.

Опубликовано: 16 августа 2021 г.


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