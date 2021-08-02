В Алатыре снова загорелся мусорный полигон

Автор: Дарья КузьминаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

12 августа поступило сообщение о новом загорании на полигоне твердых бытовых отходов. По сведениям пресс-службы администрации Алатыря, горит верховой мусор, недавно завезенный на свалку. Информация уже передана в полицию, по предварительным данным рассматривается версия поджога. Полиция совместно с МЧС приступила к проверке, в случае выявления виновных их ждет наказание.
Напомним, не так давно на полигоне были завершены работы по ликвидации задымления.

Опубликовано: 12 августа 2021 г.


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