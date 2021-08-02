В вузах республики завершился прием заявлений

В приемные комиссии писем не пишут

До заветного студбилета абитуриентам осталось совсем чуть-чуть — на этой неделе прием заявлений на очную учебу. О конкурсах, бюджетных местах, дистанционных заявлениях и стоимости платного обучения в вузах республики узнавали корреспонденты «СЧ».

В Чувашском госуниверситете имени И.Н. Ульянова по итогам первого приоритетного этапа зачислено 272 человека — это абитуриенты, которые поступают без экзаменов, в рамках особой или целевой квоты, рассказал ответственный секретарь приемной комиссии вуза Николай Петров. На основном этапе приемные комиссии вуза приняли около 12 тысяч заявлений по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

В этом году подать заявление в университет можно было четырьмя способами. Самый популярный вариант — через личный кабинет на сайте вуза (им воспользовались более 6 тысяч человек). Вторым по популярности стал личный визит в приемную комиссию (так подали заявления около 4 тысяч человек). Более тысячи абитуриентов направили документы через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг. И всего лишь один поступающий прислал пакет документов обычной почтой. А ведь 4-5 лет назад, вспоминает Николай Аркадьевич, писем от абитуриентов было так много, что их едва успевали обрабатывать.

Среди абитуриентов по-прежнему востребованы медицинский, юридический и экономический факультеты, а также стройфак, факультет информатики и вычислительной техники… Конкурс на них составляет от 6 до 22 человек на одно место. Но рекорд однозначно принадлежит специальности «Стоматология» — 34 человека. Стоимость обучения в вузе по сравнению с прошлым годом почти не изменилась: рост чуть более 3%. Дороже всего учиться на факультете искусств — до 181 тысячи рублей в год. По направлениям «Стоматология» — 147 тысяч рублей, «Педиатрия» и «Лечебное дело» — 142 тысячи рублей. «Все цены проходят мониторинг в Минобрнауки России», — уточнили в вузе.

В Чувашском государственном аграрном университете на приоритетном этапе в вуз приняли 57 человек. На основном этапе, который завершился по всей стране 11 августа, в вуз подали заявления почти 5700 абитуриентов. Приказы о зачислении на основные конкурсные места опубликуют 17 августа — так же, как и по всей России. Как рассказала, ответственный секретарь приемной комиссии Чувашского государственного аграрного университета Надежда Алтынова, большинство абитуриентов подавали заявления в дистанционном формате, через личный кабинет на сайте вуза. Через сайт Госуслуг поступило порядка 50 заявлений, а вот по почте писем от абитуриентов не пришло. Как и раньше, в вуз активно подают заявления ребята из соседних регионов (Татарстана, Марий Эл, Нижегородской области), а также иностранных государств: Египта, Туркменистана и других. Самый большой конкурс в аграрном вузе традиционно наблюдается на инженерных специальностях и ветеринарии. Что касается стоимости очного обучения, то самыми «дорогими» считаются направление «Землеустройство и кадастры» (151 тысяча рублей в год), инженерные и ветеринарные специальности (до 121 тысячи рублей). Стоимость обучения зависит от баллов ЕГЭ: чем они выше, тем ниже плата за обучение, уточнили в университете.

Между тем СКОЛЬКО МЕСТ БЕСПЛАТНО? ЧГУ. Вузу на все направления подготовки на 2021-2022 учебный год выделено 1727 бюджетных мест, что на 35 больше, чем в прошлом.

ЧГПУ. Всего на бюджет вуз в этом году примет по программам бакалавриата и специалитета 625 студентов (545 мест на очном отделении, 80 — на заочном)

Чувашский ГАУ. В этом году в вузе около 400 бюджетных мест на очной форме обучения и около 300 — на заочной.

Чебоксарский институт (филиал) МПУ. Нынче здесь 210 бюджетных мест: 130 — по очной форме обучения, 80 — по заочной.

Идет процесс зачисления по основному этапу и в ЧГПУ имени И.Я. Яковлева. Как рассказал «СЧ» ответственный секретарь приемной комиссии — начальник управления довузовской подготовки и трудоустройства выпускников Александр Смирнов, на приоритетном этапе в университет принято 36 человек. В основной период подано свыше 4,5 тысячи заявлений от абитуриентов. Примерно треть поступающих подали заявления дистанционно, через сайт приемной комиссии университета и портал Госуслуг, остальные принесли документы сами. Самым популярным факультетом среди абитуриентов оказался иняз. Много нашлось желающих поступить и на факультет истории, управления и права, на профили «Экономика и управление» и «Правоведение и правоохранительная деятельность». Стоимость очного обучения в зависимости от специальности от 82 тысяч рублей и выше, заочного — от 31 до 36 тысяч рублей в год.

На финишной прямой и вступительная компания Чебоксарского института (филиала) Московского политехнического университета. По словам ответственного секретаря приемной комиссии Елены Семеновой, без вступительных испытаний по первому этапу в вуз поступило 8 человек, шестеро целевиков и двое — по особой квоте.

«В этом году большинство абитуриентов предпочли лично принести документы в приемную комиссию, — сообщила Елена Ивановна. — На основном этапе на очную форму обучения подано 1067 заявлений на 130 бюджетных мест, то есть общий конкурс получился 8 человек на место. Причем самый большой конкурс (17 человек на место) оказался по специальности «Строительство уникальных зданий и сооружений», на втором месте — «Электроэнергетика». Тем, кто на бюджетные места поступить не сумел, учеба по техническим направлениям обойдется от 77,5 тысячи рублей в год. Гуманитарные направления (экономика, менеджмент, юриспруденция) чуть дешевле — от 66,3 тысяч.

Ольга Казакова, Елена Тры