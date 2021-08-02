Взятка конфискована, взяткодатель приговорен к крупному штрафу

Выслушал приговор житель Чебоксар, признанный виновным в даче взятки судебному приставу.

В нынешнем апреле в ходе совместного рейда сотрудников регионального Управления службы судебных приставов и ГИБДД МВД по Чувашии был наложен арест на автомобиль 53-летнего мужчины — должника по исполнительному производству. На специализированную стоянку он вместе с судебным приставом ехал в своей машине, которая должна была там остаться до погашения долга (задолжал взыскателю более 2 млн рублей) или пошла бы на продажу. А чтобы этого не случилось, должник в салоне «одарил» пристава 10 тысячами рублей, положив деньги на панель между передними сиденьями автомобиля. Пристав отказалась от подношения, однако вечером следующего дня мужчина вновь попытался соблазнить ее денежным вознаграждением. И опять промашка…

За дачу взятки суд оштрафовал фигуранта дела на 20 тысяч рублей. А сумма взятки конфискована и обращена в доход государства.