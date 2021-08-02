Машиностроительной отрасли Чувашии потребуются сотни специалистов

Кк уже сообщала «СЧ», в республике планируют локализовать производство сельхозтракторов малой и средней мощности. Объем инвестиций в стратегически важный проект превысит 2 млрд рублей, за одиннадцать лет на предприятиях Концерна «Тракторные заводы» предполагается выпустить около семнадцати тысяч единиц сельскохозяйственной техники.

По поручению Главы Чувашии Олега Николаева, в минувший четверг за круглым столом производственники и педагоги обсудили подготовку персонала для реализации крупного федерального проекта в рамках механизма СПИК 2.0. В ближайшем будущем предприятие будет нуждаться в инженерах, литейщиках, слесарях, монтажниках, формовщиках, электриках и операторах ЧПУ. В общей сложности появится порядка тысячи рабочих мест.

Как сообщила вице-премьер — министр образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева, сегодня в республике ведется серьезная работа по профориентации детей всех возрастов. В школах создаются профильные классы по направлениям электротехника, IT, сельское хозяйство, медицина, педагогика. Колледжи и техникумы перестраивают свои образовательные программы под нужды реального сектора экономики. Машиностроение также может стать еще приоритетным направлением при организации работы по профориентации детей.

По словам ректора Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова Андрея Александрова, вуз готов увеличивать масштабы подготовки специалистов для промышленности, причем по запросам — именно тех, которые будут необходимы производству. Для этого есть все ресурсы: в университете на машиностроительном факультете четыре кафедры, которыми руководят доктора технических наук. На постоянной основе ведется активная работа со школьниками — для будущих студентов проходят мастер-классы, организуются кружки робототехники, проводится профильная олимпиада «Надежда машиностроения Чувашии», победители которой имеют льготы и дополнительную стипендию в ЧувГУ. Правда, выпускники вузов сегодня очень амбициозны и часто сразу просят высокую зарплату, еще не показав себя самостоятельными инженерами и конструкторами…

Большинство участников круглого стола сошлись во мнении, что исправить ситуацию с нехваткой молодых кадров на производстве можно, активно привлекая студентов возобновив практику целевых договоров на обучение и продумав систему мотиваций для молодых специалистов. По окончанию встречи производственники и педагоги договорились расписать дорожную карту, чтобы на запрос промышленности держали ответ учебные заведения.

АЛЛА САЛАЕВА,

вице-премьер — министр образования и молодежной политики Чувашии: «Мы намерены скорректировать государственные задания, которые получают наши техникумы, для того, чтобы они готовили специалистов, необходимых Концерну. Мы заинтересованы в том, чтобы наша молодежь была трудоустроена на хорошую заработную плату на местные предприятия, чтобы высококлассные специалисты оставались и развивали нашу республику».