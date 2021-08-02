В Новочебоксарске выбрали главу администрации

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

К участию в конкурсе было допущено два кандидата: Николай Ершов и Дмитрий Пулатов. Кандидаты выступили перед конкурсной комиссией с программой развития города, ответили на вопросы, прошли собеседование. После чего за кандидатов проголосовали депутаты городского Собрания. За Дмитрия Пулатова единогласно проголосовали 22 депутата.

Вновь назначенного главу администрации поздравил Олег Николаев: «Я Вам говорю спасибо за то, что Вы берете на себя ответственность быть руководителем второго по значимости города Чувашской Республики. Это огромная ответственность за тех, кто проживает в Новочебоксарске»

Опубликовано: 11 августа 2021 г.


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