В Новочебоксарске выбрали главу администрации

К участию в конкурсе было допущено два кандидата: Николай Ершов и Дмитрий Пулатов. Кандидаты выступили перед конкурсной комиссией с программой развития города, ответили на вопросы, прошли собеседование. После чего за кандидатов проголосовали депутаты городского Собрания. За Дмитрия Пулатова единогласно проголосовали 22 депутата.

Вновь назначенного главу администрации поздравил Олег Николаев: «Я Вам говорю спасибо за то, что Вы берете на себя ответственность быть руководителем второго по значимости города Чувашской Республики. Это огромная ответственность за тех, кто проживает в Новочебоксарске»