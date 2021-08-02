«Дубовую рощу» и территорию возле ДК «Салют» благоустроят к середине сентября

В столице республики близится к завершению сооружение ряда объектов в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Вчера глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков проинспектировал ход строительства.

Преображается общественное пространство вокруг Дворца культуры «Салют» в юго-западном микрорайоне. Позади него сооружается детская площадка с современным искусственным покрытием и игровыми сооружениями. А перед фасадом скоро забьет фонтан. Работы ведет подрядная организация ООО «Альянс Групп» с намерением завершить их к середине сентября. К этому же сроку Ладыков поставил задачу подрядчику закончить благоустройство объекта «Дубовая роща» в новоюжном микрорайоне. Сейчас здесь завершается укладка пешеходных дорожек, обустройство детских площадок. Отдельно будет сооружена «цивилизованная» площадка для выгула собак. Подробности в следующем номере «СЧ».