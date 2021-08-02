На новые мастерские для техникумов и колледжей выделят 207 млн рублей

Чувашия снова вошла в число победителей отбора на предоставление в 2022-2024 годах субсидий на создание мастерских в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Как сообщили в Минобразования Чувашии, региону выделят из федерального бюджета более 207 млн рублей, на которые в техникумах и колледжах республики создадут 42 мастерские. Их оснастят новейшим оборудованием по стандартам Ворлдскиллс. 12 ссузовских «трудовых цехов» укомплектуют техникой в 2022 году, еще 30 мастерских откроются в 2023 и 2024 годах. По словам руководителя Минобразования Аллы Салаевой, благодаря новым мастерским выпускники ссузов смогут лучше подготовиться к рабочему процессу на современном оборудовании. Отметим, за последние три года благодаря проекту «Молодые профессионалы» на базе колледжей и техникумов республики создано 70 современных мастерских.
Опубликовано: 5 августа 2021 г.
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