Водоснабжение восстановили сразу после вмешательства прокуратуры

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Ни горячей воды, ни холодной…

Почти в походных условиях обитали до недавнего времени жильцы двухэтажного дома № 20 по улице Ленина, что в селе Красноармейском.
Из-за низкого напора холодная вода поступала в квартиры с большими перебоями. Более того, газовые колонки не включались, следовательно, не было в квартирах и горячей воды.
Намаявшись в условиях, когда ни помыться, ни белье постирать, люди написали жалобу в районную прокуратуру. Ее сотрудники провели проверку по коллективному обращению граждан. И установили, что проблема с водой была вызвана утечкой в водопроводной сети, а МУП ЖКХ Красноармейского района проблему эту не решало, и в нарушение действующего законодательства не обеспечивало жильцам дома надлежащее предоставление коммунальных услуг.
По результатам проверки директору МУП было внесено представление об устранении выявленных нарушений. В тот же день коммунальщики приступили к замене водопроводной сети к многострадальному дому № 20. И уже на следующий день после замены водопровода давление в системе водоснабжения было восстановлено, сообщают в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Опубликовано: 5 августа 2021 г.


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