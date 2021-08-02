Первый секретарь обкома

В недавнем прошлом от решений партийного лидера зависело очень многое

И если эту должность занимал честный, умный и деятельный человек, то и дело спорилось. Для Чувашии в особом ряду здесь стоят 1970-1980-е годы ушедшего века. Именно тогда были возведены и пущены в строй первый в стране завод промышленных тракторов в Чебоксарах, Чебоксарская ГЭС, химкомбинат в Новочебоксарске. Стройки были объявлены всесоюзными ударными комсомольскими. Невиданными темпами развивалось и сельское хозяйство, транспорт, связь, словно грибы после дождя росли этажи жилых домов. Жизнь менялась стремительно.

Время выбрало его

Масштабу задач соответствовали и люди, вершившие историю. С 1974 по 1988 год первым секретарем Чувашского обкома КПСС работал Илья Павлович Прокопьев, до избрания на высокий пост он был помощником своего предшественника и более 10 лет — секретарем по идеологии. А партийную карьеру начинал в Калининском райкоме партии. От рядового сотрудника дорос до первого секретаря районного комитета.

Этому росту способствовала солидная жизненная школа, природный талант, высокие моральные качества. Примером доброты и трудолюбия для Ильи Павловича были родители. Мать Марфа Евгеньевна и отец Павел Прокопьевич, служивший кавалеристом в драгунском полку. В 1943 году 17-летний Илья ушел добровольцем на фронт. После разгрома гитлеровской Германии в августе 1945 года участвовал в боях с японскими милитаристами в Маньчжурии.

СПРАВКА «СЧ» За трудовые и ратные заслуги Илья Павлович Прокопьев удостоен высших наград Родины. Он кавалер двух орденов Ленина, трех орденов Трудового Красного знамени, орденов «Знак Почета» и Отечественной войны I степени.

На военной службе задержался до 1950 года. Там же с разрешения командования прошел заочную учебу в Хабаровском педагогическом институте, а до войны окончил Калининское педучилище в родном Вурнарском районе.

Родился Илья Павлович Прокопьев в деревне Мочамуши, 29 июля ему исполнилось бы 95 лет. К юбилейной дате Государственный архив современной истории Чувашской Республики презентовал книгу, куда вошли уникальные документы, отражающие период деятельности Ильи Павловича Прокопьева на ответственных постах.

Теперь без грифа секретности

— Работа по составлению сборника велась с конца 2018 года, — сообщила участникам презентации Людмила Васильева, начальник отдела Госархива. Многие документы хранились под грифом «секретно». Теперь ограничения сняты, с ними может ознакомиться каждый, чтобы погрузиться в историю Чувашии и почувствовать себя участником событий тех лет. В книге два раздела, датированные 1963-1973 и 1974-1988 годами прошлого века. Почти на 500 страницах представлены документы секретариата обкома партии, а также тексты выступлений, писем и распоряжений, написанных лично Ильей Павловичем Прокопьевым. В основном это отчеты, ходатайства в высокие инстанции — ЦК КПСС, Совет Министров СССР. Все решения принимались в Москве. Судя по тому, как они составлены, с какой тщательностью, для Ильи Павловича не было проходных тем. В одном ряду стояли и дела на всесоюзных стройках, в аграрном секторе, и бытовые проблемы рядовых граждан.

Без прошлого нет будущего

Александр Чибис, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Чувашского государственного института гуманитарных наук особо отметил, что Илья Павлович никогда не переставал учиться. И его пример важен как для молодых людей, так и для тех, кто движется по карьерной лестнице. Прокопьев не ограничился дипломами училища и вуза. Прошел обучение в Высшей партийной школе при ЦК КПСС в 1958 году и в аспирантуре Академии общественных наук при ЦК партии в 1961-1963 годах. Защитил диссертацию на ученую степень кандидата экономических наук по теме «Размещение и специализация сельскохозяйственного производства». Именно образовательная база позволила ему успешно решать вопросы на посту руководителя республики.

— Я успел ознакомиться с отдельными документами, представленными в сборнике, — констатировал Чибис, — и поражен тем, с какой ответственностью Илья Павлович подходил к решению задач развития региона на посту первого секретаря обкома партии. Все трактовки его выступлений на партийно-хозяйственных активах и совещаниях свидетельствуют о четком понимании того, как надо было решать те или иные задачи.

Цена пожелтевших страниц

Выпуск сборника к юбилею Ильи Павловича доктор исторических наук, профессор Чувашского государственного института гуманитарных наук Иван Бойко охарактеризовал как ценный опыт и несомненный успех сотрудников Госархива. И такая практика рассекречивания документов государственных деятелей должна быть продолжена. Пожелтевшие страницы истории могут сослужить добрую службу сегодняшним руководителям и тем, кто занимается исследовательской деятельностью.

Примечательна роль Ильи Павловича, к примеру, в ликвидации узких мест при монтаже и наладке импортного оборудования на ПО «ЧЗПТ», увеличении числа студенческих мест в Чувашском госуниверситете, создании филиалов учебных заведений, строительстве медсанчасти электроаппаратного завода, представлении особо отличившихся работников к награждению высокими правительственными наградами. Таких примеров сотни.

Во времена плановой экономики от руководителя требовались не только организаторские, но и пробивные способности. И это хорошо видно из представленных документов. Пожелание Госархиву на будущее одно — продолжать начатую работу в составлении сборников документов о государственных деятелях республики, и кроме официальных материалов публиковать материалы сугубо личного характера. Они тоже могут рассказать о многом.

Лучшего учителя я не встречал

Юрий Семенов шел бок о бок с Ильей Павловичем Прокопьевым целых 16 лет. Он был его помощником. А потому большая часть документации, представленная в книге, прошла через его руки. И он поражается труду сотрудников Госархива, которые смогли систематизировать такой огромный материал. На памяти у него осталось то, что при колоссальной занятости Илья Павлович тексты выступлений писал сам. Руководители, как правило, возлагают эти обязанности на помощников. Илья Павлович никогда не кичился своим положением, был прост в общении. Часто его просили написать статью для того или иного издания, местного или центрального. Никогда не отказывал, понимая, что это нужно для имиджа Чувашии. Причитающиеся гонорары просил перечислять в детские и другие благотворительные фонды.

— Я знал, что у Ильи Павловича была заветная мечта — стать школьным учителем, — делает акцент Семенов, — но судьба, как известно, распорядилась иначе. Однако он всегда оставался наставником и педагогом. Годы работы с Ильей Павловичем для меня и для всех его соратников были большой школой жизни. Лучшего учителя я не встречал.

Главней всего погода в доме

Пробелы, касающиеся личной жизни Ильи Павловича, на презентации книги восполнили его дети. Ирина Ильинична Хохлова — генеральный директор НПП «Динамика» и Владимир Ильич Прокопьев — директор компании «Стрим-МВ». Илья Павлович очень любил свою семью и для него «главней всего была погода в доме». Свою суженую, Галину Павловну, встретил в пору солдатской службы на Дальнем Востоке. 65 лет супруги прожили душа в душу. Ирина Ильинична вспоминает, что отец много работал и того же требовал от своих детей, а потом и внуков, которых четверо. Владимир Ильич отмечает, что при всей своей добропорядочности отец мог держать удар и никогда не опускал руки в сложных ситуациях. А их на его долю выпало немало, особенно в перестроечный период. То, что он написал заявление о добровольном сложении с себя полномочий первого секретаря в 1988 году, — свидетельство не слабости, а силы и мужества, и заслуживает уважения. Протокол судьбоносного заседания 11 пленума Чувашского обкома КПСС тоже представлен в сборнике.

— Без дела отец сидеть не мог, полноценным пенсионером так и не стал, — отмечает Ирина Ильинична. Выйдя на пенсию, преподавал в Чувашском госуниверситете, а с 1991 года стал читать лекции и в Чебоксарском филиале Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. В 1995 году был избран членом-корреспондентом Международной академии науки и практики организации производства.

— При этом, — добавляет Владимир Ильич, — написал несколько объемных книг и в 2002 году был принят в члены Союза писателей России. Очень любил совершать пешие прогулки. Часто мама не могла его дождаться к ужину. Ведь на улице его узнавали прохожие и не упускали возможности пообщаться с близким и понятным для них человеком. Благодарили, обращались с просьбами, советовались. Не зря Илья Павлович носил звание «Почетный гражданин города Чебоксары». Этой чести он был удостоен в 2011 году. И как в бытность работы первым секретарем обкома, вставал рано и поздно ложился. Он не изменял принципам и привычкам.

А еще Илья Павлович Прокопьев беззаветно любил свою землю и несколько раз категорически отказывался от переезда в Москву. А там предлагали и престижную работу, и просторную квартиру. Он был большим патриотом малой родины…