Фабрика «Пике» получит господдержку на модернизацию производства

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Экспертный совет Фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности Чувашии одобрил софинансирование проекта ООО «Швейная фабрика «Пике» по автоматизации и модернизации процесса раскроя.
Предприятие претендует на солидный пятилетний заем по программе «Обновление» по низкой годовой ставке. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 22,1 млн рублей. На эти средства швейная фабрика закупит современное оборудование для разматывания, настилания и резки ткани. Внедрение нового комплекса увеличит объемы производства за счет высокой производительности машины, минимизирует отходы полотна за счет рациональных раскладок и повысит качество кроя. Инвестиционную фазу проекта планируется завершить уже в конце этого года, говорится в информации пресс-службы Минэкономразвития республики.

Опубликовано: 4 августа 2021 г.


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