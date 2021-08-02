Ученые ЧГУ и специалисты ПО им. Чапаева запатентовали резиновую смесь для амортизаторов вагонов

Сотрудники Чебоксарского производственного объединения имени В.И. Чапаева запатентовали резиновую смесь для железнодорожного транспорта, которая позволит снизить вибрации и уровень шума во время движения состава. Сделано это совместно с учеными ЧГУ имени И.Н. Ульянова.

Одной из неприятных проблем рельсового транспорта является вибрация. Чтобы ее снизить, в настоящее время используются резиновые прокладки рельсовых скреплений. Состав резиновой смеси, который запатентовали специалисты, позволяет рекомендовать ее для изготовления таких прокладок. Исследования показали, что такие прокладки повысят шумо-, виброзащитные свойства рельсового транспорта и продлят срок службы самих амортизирующих изделий. Об этом сообщает пресс-служба объединения имени В.И. Чапаева.