Ученые ЧГУ и специалисты ПО им. Чапаева запатентовали резиновую смесь для амортизаторов вагонов

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сотрудники Чебоксарского производственного объединения имени В.И. Чапаева запатентовали резиновую смесь для железнодорожного транспорта, которая позволит снизить вибрации и уровень шума во время движения состава. Сделано это совместно с учеными ЧГУ имени И.Н. Ульянова.
Одной из неприятных проблем рельсового транспорта является вибрация. Чтобы ее снизить, в настоящее время используются резиновые прокладки рельсовых скреплений. Состав резиновой смеси, который запатентовали специалисты, позволяет рекомендовать ее для изготовления таких прокладок. Исследования показали, что такие прокладки повысят шумо-, виброзащитные свойства рельсового транспорта и продлят срок службы самих амортизирующих изделий. Об этом сообщает пресс-служба объединения имени В.И. Чапаева.

Опубликовано: 4 августа 2021 г.


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