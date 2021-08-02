По итогам школьных олимпиад Чувашия в десятке лучших

Организаторы Всероссийской олимпиады школьников составили неофициальный рейтинг регионов страны по итогам заключительных этапов олимпиады: число полученных учениками дипломов соотносилось с общим населением их родного региона. Первое место в списке ожидаемо заняла Москва, на втором расположился Татарстан, на третьем — Санкт-Петербург. Чувашия заняла 10-ю строчку рейтинга, поднявшись на несколько позиций с прошлогоднего 14-го места. Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам, напоминают в Минобразования республики. В этом году 17 школьников Чувашии стали призерами финальных этапов, а трое — победителями: одна наша старшеклассница вышла в лидеры на олимпиаде по русскому языку, еще две отличились на олимпиаде по физкультуре.
Опубликовано: 4 августа 2021 г.
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