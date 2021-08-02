В Чувашии появятся три частных технопарка

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Промышленный технопарк «Абат» (чув. — «еда») объединит производителей профессионального пищевого и кухонного оборудования. В технопарке «Машзавод» соберутся предприятия машиностроения и обрабатывающей промышленности. «Волгахим» будет специализироваться на производстве химии.

Объем инвестиций в эти проекты оценивается в 2 млрд рублей, планируется создание более 1100 рабочих мест, поступления в бюджет составят 340 млн рублей в год.

Софинансирование строительства технопарков будет осуществлять Минэкономразвития России.

Опубликовано: 4 августа 2021 г.


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