Исчезает Красная площадь. Чебоксары, 6 мая 1979 года

Газета «Советская Чувашия», февраль 1978 года: «Уже сегодня некоторые здания мешают развертыванию работ по строительству инженерной защиты. Они должны быть снесены в кратчайшие сроки. Это даст возможность своевременно осуществить строительство инженерной защиты по периметру Чебоксарского залива до наполнения водохранилища».

Прошел год с небольшим. На переднем плане мы видим нечто вроде заросшего оврага — на дне его речка Кайбулка. Нырнув под деревянный мост на улице Кадыкова, она метров через двести сливается с Чебоксаркой, которая и впадает в Волгу. А все пространство от Красной площади до речки уже очищено от строений. Грустно, что помимо малоценных зданий исчезли и каменные строения позапрошлого века, как например дом Астраханцева, который стоял на углу улиц Ярославская и Кадыкова, аккурат за деревом в центре фотографии.

Но основные дома на Красной площади пока стоят, хотя сроку им осталось месяца три — видите стенобитный агрегат с прошлой фотографии у торгового ряда? Уже в конце июля газета напишет: «При виде того, что происходит сейчас на Красной площади и примыкающих к ней улицах, нельзя оставаться безучастным. Конечно же, всем нам немного грустно от того, что снесены или ждут этой участи ставшие привычными для чебоксарцев магазины, жилые дома, а то и целые улицы и парки. Мы стоим здесь подолгу, стараясь запомнить эту часть города, ведь скоро она окажется под водой…».

Но некоторым зданиям на площади «повезло» — они простоят еще год — «…снос зданий центральной сберкассы, Верховного суда республики и ряда других, вопреки графику, решено было отложить до следующего года, так как строительство новых зданий, в которые должны вселиться коллективы этих организаций, сильно затянулось».

Дом Кологривова (в центре со ступенчатым фронтоном) исчезнет первым из них — в феврале следующего года. Справа за деревьями видно светлое трехэтажное здание, это и есть центральная сберкасса (дом Иевлева) — дом простоит до сентября. Гостинице «Волга» и одноименному ресторану, находившимся на возвышенности, «повезет» еще больше — оба исчезнут лишь в 1982 году: ресторан в январе, гостиница в сентябре. Еще один приземистый дом виден перед рестораном — это дом купца Козьмы Кадомцева, одно из старейших городских каменных зданий XVIII века — в марте 1980 года его тоже ожидает печальная участь, правда с некоторой надеждой на будущее, о чем мы еще поговорим.

Эту фотографию Василий Евдокимов снял с причальной стенки. Если вы, прохаживаясь перед клубом «Керосинка» на площади речников, увидите, что фронтон Чувашского драматического театра совпал с правым краем здания Дома мод — то вы на этом месте. Все изменилось, не правда ли?

Итак, вы стоите на краю причальной стенки. Теперь присмотритесь внимательней — видите трубу, из которой воды Кайбулки выливаются в Волгу? А теперь посмотрите, как это место выглядело 30 апреля 1981 года. Да, это тот же мост, что виден справа на первой фотографии, только теперь с него ловят рыбу. Вообще в ту весну рыбачили по всему «новому берегу», и рыбы (это видно по количеству рыбаков) хватало на всех.

Уже началось строительство подпорной стенки в этом месте — светлая полоса, на фоне которой стоят рыбаки. Все здания выше подпорной стенки, кроме ресторана и гостиницы, сохранились в той или иной степени до наших дней. К примеру, здание слева от ресторана — это Краеведческий музей (к тому времени он переехал сюда из бывшей Успенской церкви), в настоящее время музей Национальный. Совершенно другой фасад, хотя при его строительстве использовались фундамент и стены этого здания.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова

Публикуется в рамках проекта «С чего начинается Родина», выходящего при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики