Пассажир, наденьте маску!

Надо жестче реагировать на нарушения ограничительных мер

Ситуация с распространением коронавируса в республике пока еще очень напряженная и требует серьезной мобилизации усилий. И хотя в регионе введены «достаточно адекватные» ограничительные меры, контроль над их соблюдением, мягко говоря, оставляет желать лучшего, сообщил на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в минувшую пятницу Глава Чувашии Олег Николаев. Он поручил еще раз проверить, как выполняются в республике ограничительные мероприятия, и призвал жестче реагировать на нарушителей.

Продавцы без прививки

Обратил внимание Глава республики и на темпы вакцинации. По словам Олега Николаева, в последние 3-5 дней прослеживается «успокоенность». Прежде всего, вызывает тревогу небольшая доля вакцинированных работников в сфере потребительского рынка. В среднем по республике привились около 30% человек, занятых в этой сфере, а ведь магазины и рынки зачастую являются местом концентрации людей, причем из самых разных регионов, заметил руководитель республики. Так, в Алатыре прошли вакцинацию всего лишь 11% представителей сферы потребительского рынка, в «антилидерах» также Цивильский, Козловский, Ядринский районы. Не исключено, что именно этот показатель может повлиять на введение ограничительных, более жестких мер на отдельных территориях, предупредил Олег Николаев.

Так, бывают случаи, когда мобильные пункты вакцинации фактически выезжают по тому или иному адресу в районах впустую, потому что на прививку приходят единицы. «Поэтому обращаюсь к администрациям районов и городов. Если вы заказываете выезд мобильного пункта вакцинации, то организуйте народ. Даже будет правильнее, если вы сначала организуете людей и лишь затем пригласите мобильную бригаду. Наша задача — не допустить более широкого распространения коронавируса. С началом учебного года может произойти рост заболеваемости, и мы это должны понимать», — обратился к главам районов и городов Олег Николаев. Он призвал глав местных администраций проводить более грамотную информационную работу с жителями и на понятных примерах с привлечением пользующихся уважением людей, в том числе тех, кто уже переболел или провакцинировался, объяснять им необходимость пройти вакцинацию. Причем делать это не только «вживую», но и в соцсетях, с привлечением блогеров — близких по духу молодежи.

В Москву ушли не те цифры

На прошлой неделе руководитель Роспотребнадзора России Анна Попова привела Чувашию в числе регионов с низким уровнем ПЦР-тестирования. На оперштабе Олег Николаев прокомментировал эту информацию.

«Низкий уровень предполагает ниже 100 тестов на 100 тысяч населения. Так вот, у нас в Чувашской Республике примерно с 20 апреля количество тестов на 100 тысяч населения не опускается ниже уровня 230 тестов. А в последние месяцы держится в промежутке 270-300 тестов на 100 тысяч населения. Несколько дней даже доходило до 310 тестов», — сказал Олег Николаев.

В правительстве республики приложили массу усилий, чтобы разобраться, почему Анна Попова озвучила неверную информацию. Как оказалось, некорректные данные о низком уровне охвата жителей Чувашии ПЦР-тестированием были переданы в федеральный центр сотрудниками регионального Роспотребнадзора. «Надежда Феофановна, — обратился Олег Николаев к руководителю Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежде Луговской. — Оказывается, что это ваши сотрудники дали непроверенную информацию. Я не знаю, откуда они ее взяли. Мы для чего тогда делимся информацией, ежедневно анализируем, сводим данные, если потом вводим в заблуждение целую систему, и выводим на уровень федерации недостоверную информацию? И, самое главное: когда мы даем разную информацию, у людей появляются сомнения. Давайте будем друг друга ценить и очень аккуратно работать с данными, давать достоверную информацию, чтобы не подрывать и так шаткое доверие к тем процессам, которые происходят сейчас. Я прошу, чтобы вы на месте разобрались, и соответствующее решение по тем сотрудникам приняли».

Как пояснила руководитель регионального Роспотребнадзора Надежда Луговская, при передаче информации из Центра гигиены и эпидемиологии произошел технический сбой, в связи с чем и были названы некорректные данные. Фактически охват тестированием на 100 тысяч населения с апреля не снижается меньше 200, что соответствует нормативам, сообщила Надежда Луговская.

Также она отметила, что эпидситуация с распространением коронавирусной инфекции в республике остается напряженной уже шесть недель. На 30 июля выявлено 32 случая заражения индийским штаммом коронавируса и 9 случаев британского. Кроме того, в июле произошел рост заболеваемости коронавирусом среди молодежи и взрослого населения: среди 18-29-летних — на 16%, 30-49–летних — на 52%, 50-64-летних — на 30%. За последнюю неделю среди 18-29-летних — рост значительный, сразу на 43%. По словам Надежды Луговской, заболевшими оказались те, кто активно посещает общественные места, торговые и развлекательные центры, спортивные мероприятия, парки, бары и рестораны и пользуется общественным транспортом. При этом наблюдается тотальное пренебрежение к мерам предосторожности, хотя масочный режим по-прежнему в Чувашии не отменен. Масками надо пользоваться не только в магазинах, автобусах и троллейбусах, но и в лифтах, на парковках.

День города надо отменить и в Алатыре

По информации министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, к вакцинации против COVID-19 приступили 246336 человек, что составляет 41,8% от целевого показателя, необходимого для формирования коллективного иммунитета. Из них старше 60 лет — 88360 человек. В Чувашию поступило 298634 комплекта вакцины против коронавирусной инфекции. В арсенале медиков — ГамКовидВак («Спутник V»), ЭпиВакКорона, КовиВак и СпутникЛайт.

Главный федеральный инспектор по Чувашской Республике Геннадий Федоров внес предложение еще раз провести разъяснительную работу на предмет ношения масок в автобусах, троллейбусах и в такси. «Эта сфера все-таки остается вне серьезного внимания», — заметил он. Олег Николаев поручил участникам оперштаба взять предложение на жесткий контроль: «Штрафовать надо не только пассажиров баз масок, но и предприятия, которые оказывают услуги. Если в магазине требуют маски, почему в транспорте не требуют?»

На оперштабе также говорили об отмене массовых мероприятий на день города, который в ближайшее время отмечают не только в Чебоксарах, но и в других муниципалитетах. «Городу Алатырь точно надо все отменить: ухудшается эпидситуация, никудышные темпы вакцинации. И разговоров не может быть», — отрезал Олег Николаев.

Кстати Как отметила министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Кристина Майнина, в реестре свободных от COVID-19 зон сейчас насчитывается около 20 предприятий общественного питания, причем не только в Чебоксарах и Новочебоксарске, но и в районах.

Публикуется в рамках проекта «Здоровые люди», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии