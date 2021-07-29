400 человек прокатились на туристическом поезде по маршруту Казань — Самара

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье» железнодорожники организовали туристический поезд по маршруту Казань — Самара. Он отправился в путь 30 июля. На станциях Казань и Зеленый Дол к составу были присоединены вагоны с пассажирами из Ижевска и Йошкар-Олы, а туристы из Чебоксар прибыли к поезду на автобусе. Всего поезд перевез более 400 пассажиров.
В Самару поезд прибыл утром 31 июля. В программу тура вошла обзорная экскурсия «Самара: вчера, сегодня, завтра» — туристам показали самую длинную благоустроенную набережную в Европе, исторические места старой Самары. Программа продолжилась в Тольятти. 1 августа турпоезд вернулся в Казань.

Опубликовано: 2 августа 2021 г.


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