В Чувашии впервые отметили День избирательных комиссий

Праздничная дата была установлена Указом Главы республики в этом году. 27 июля свыше девяти тысяч человек — те, кто задействован при проведении выборов, принимали поздравления в свой адрес. По словам председателя регионального ЦИК, работники избиркомов — люди принципиальные, желающие процветания для страны и Чувашии.

Глава Чувашии Олег Николаев выразил признательность членам избирательной системы региона за слаженную работу, неравнодушие и самоотдачу в процессе организации и проведения выборов и отметил, что во многом от них зависит легитимность избирательного процесса, формирование выборных органов власти.

Но так как избирательная кампания в самом разгаре, то даже в свой профессиональный праздник работники избиркома принимали документы от кандидатов и партий. В этот день документы на регистрацию списков кандидатов по единому округу на выборах депутатов Государственного Совета подали партии «Справедливая Россия — За Правду» и КПРФ. На 27 июля на регистрацию списков кандидатов на выборах в Госсовет документы подали четыре партии из десяти выдвинувшихся: ЛДПР, Партия Пенсионеров, КПРФ, «Справедливая Россия — За Правду».

Как пояснили в ЦИК региона, до этого партии выдвинули списки по единому и одномандатным округам, которые ЦИК заверила, открыли специальный избирательный счет и собрали пакет необходимых документов для подачи на регистрацию. Всего ЦИК Чувашии заверила списки всех десяти партий, выдвинувших кандидатов на выборах в Госсовет республики.

В региональном избиркоме также отметили, что предстоящие сентябрьские выборы в республике пройдут с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Как уже сообщалось, голосование в этом году будет трехдневным — 17, 18 и 19 сентября. Это поможет максимально растянуть по времени потоки избирателей и избежать скопления людей на участках. А члены избирательных комиссий уже сейчас проходят добровольную вакцинацию от коронавируса.

При этом на избирательных участках республики не будут требовать предъявления документов о вакцинации от COVID-19 или о результатах тестирования.

В условиях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции ЦИК Чувашии закупает больше 80 тысяч одноразовых халатов, более 9 тысяч защитных экранов для лица и другое необходимое оборудование для членов избирательных комиссий республики.

Каждому избирателю будут выданы одноразовые маски и перчатки, а также индивидуальные шариковые ручки. Кроме того, закупается почти 20 тонн антисептических средств для обработки рук и поверхностей.