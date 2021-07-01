Деньги на школьников выплатят досрочно

Президент России Владимир Путин предложил перенести на более раннюю дату начало единовременных выплат на школьников в размере десяти тысяч рублей: перечислять их со 2 августа, а не с 16-го, как планировалось. По его словам, сделать это надо «для того, чтобы люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться к тому, чтобы с 1 сентября дети могли быть собраны в школу». Как пишет «Российская газета», руководитель Минтруда Антон Котяков сообщил главе государства, что технически все подготовлено к тому, чтобы осуществлять выплаты уже со 2 августа. Досрочно получат деньги на школьников и в нашей республике. В Отделении Пенсионного фонда РФ по Чувашии корреспонденту «СЧ» сообщили о готовности направить на счета родителей и законных представителей выплаты на 158 тысяч детей.