В Чебоксарах выявили более 10 тысяч работников без трудовых договоров

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

С начала года сотрудники горадминистрации, налоговой службы и полиции проверили свыше 5100 объектов и выявили 10602 человека, выполняющих те или иные работы без оформления трудовых договоров. С нарушителями провели разъяснительную работу, в результате все они зарегистрировались официально: большинство в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей, остальные узаконили трудовые отношения с работодателем.

Особое внимание комиссии уделяется сдаче квартир. 234 человека предоставляли внаем жилье, не декларируя доходы.

Опубликовано: 27 июля 2021 г.


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