В Чебоксарах выявили более 10 тысяч работников без трудовых договоров

С начала года сотрудники горадминистрации, налоговой службы и полиции проверили свыше 5100 объектов и выявили 10602 человека, выполняющих те или иные работы без оформления трудовых договоров. С нарушителями провели разъяснительную работу, в результате все они зарегистрировались официально: большинство в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей, остальные узаконили трудовые отношения с работодателем.

Особое внимание комиссии уделяется сдаче квартир. 234 человека предоставляли внаем жилье, не декларируя доходы.