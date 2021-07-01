Елена Шмелева: «Необходимо совершенствовать школы с учетом мнения родителей»

Руководитель образовательного центра «Сириус», сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) озвучила ряд предложений по модернизации системы образования в рамках своего рабочего визита в Уфу.

Она считает, что программы повышения квалификации российских педагогов необходимо расширять, предоставлять максимальный доступ к ним.

«Надо расширять программы повышения квалификации педагогов. В регионах необходимо делать экспериментальные площадки, и в первую очередь — на базе педагогических университетов, которые при этом будут выполнять и социальную, и научную задачи. Мы обязательно предложим «Единой России» на следующий законодательный цикл отдельную программу по подготовке таких педагогов-исследователей», — сказала Елена Шмелева.

Как сообщила пресс-служба ОНФ, сейчас главная цель — совершенствование школы с учетом мнений родителей.

«Мы будем собирать все предложения в народную программу «Единой России». Нет никаких сомнений, что всем школам нужна инфраструктура и методическая база. Я постараюсь оказать максимальное содействие в этом вопросе», — добавила Шмелева.

Также она напомнила, что в части модернизации образовательного процесса ОНФ открыл портал по сбору предложений, которые войдут в народную программу «Единой России». С ней партия пойдет на выборы в сентябре этого года.

В республике по модели федерального «Сириуса» работает «Центр одаренных детей и молодежи «Эткер». Раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка талантливых детей – один из девизов центра. По словам директора Ольги Тарасенко, система сетевых образовательных и интенсивных программ направлена на повышение конкурентоспособности школьника при продолжении обучения в профессиональных образовательных организациях, вузе, а также при выборе профессионального пути.

«В центре внимания – ребенок, который не просто ходит в кружок, занимается по программе дополнительного образования, чтобы занять свободное время, а делает выбор того направления, которое ему интересно, и может в будущем стать основой его профессиональной деятельности.

Система сетевых образовательных и интенсивных программ Центра направлена на повышение конкурентоспособности школьника при продолжении обучения в профессиональных образовательных организациях, вузе, а также при выборе профессионального пути», — считает она.