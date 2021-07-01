Причиной пожара стала гроза

На этой неделе сотрудникам МЧС дважды пришлось спасать людей из горящих многоэтажек. Сначала в Мариинском Посаде — в ночь на 20 июля здесь загорелась квартира в трехэтажном доме по улице Курчатова. С помощью спасателей и выдвижных лестниц семеро жильцов второго и третьего этажей были эвакуированы на свежий воздух. Причина ЧП устанавливается, сообщают в пресс-службе управления МЧС по Чувашии. А вот первоисточник пожара в Чебоксарах известен — во вторник во время сильнейшей грозы загорелась электрощитовая в подъезде 14-этажного дома по улице Ленинского Комсомола. Из задымленных квартир спасатели эвакуировали 19 человек.