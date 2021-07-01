Дмитрий Чернышенко назначен куратором ПФО

Вчера премьер-министр России Михаил Мишустин закрепил за вице-премьерами правительства страны кураторство над федеральными округами. Куратором Приволжского федерального округа, в который входит и Чувашия, стал заместитель председателя правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ Дмитрий Чернышенко.

Кураторы будут отвечать за социальное развитие закрепленной территории, за то, насколько эффективно расходуются бюджетные средства, отвечают ли эти траты запросам людей и как соблюдается бюджетная дисциплина. «Также предельно внимательно следует отнестись к решению задач по обеспечению экономического роста округов, повышению их инвестиционной привлекательности, поддержке малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест», — приводит информагентство ТАСС слова главы кабмина. Новые полномочия вице-премьера будут реализовываться во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и национальным проектам.