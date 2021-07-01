Трудовая доблесть — от стелы до салютов

Утвержден план мероприятий в связи с присвоением городу Чебоксары почетного звания «Город трудовой доблести». Соответствующее распоряжение правительства подписал Олег Николаев, сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии. В плане, в частности, значатся разработка проектно-сметной документации на установку стелы и благоустройство прилегающей к ней территории, создание дизайн-макета знака «Чебоксары — город трудовой доблести», который будет размещен на основных въездах на территорию столицы республики. Запланирована также организация выставок, конкурсов сочинений, рисунков и видеороликов, установка памятных досок на зданиях организаций, работавших в Чебоксарах в годы войны. Ну а 1 мая, 9 мая, а также в День города, согласно федеральному закону о городах трудовой доблести, в Чебоксарах будут даны праздничные салюты.
Опубликовано: 15 июля 2021 г.
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