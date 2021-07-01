Чебоксарцам предложили выбрать почетных граждан

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На портале «Открытый город» началось голосование за кандидатов на звание «Почетный гражданин города Чебоксары». В этом году претендентов семь. Это руководитель Чувашского национального фольклорного ансамбля «Уяв» Зинаида Козлова, главный федеральный инспектор по Чувашской Республике Геннадий Федоров, художники Праски Витти и Ревель Федоров, бывший директор чебоксарского лицея № 3 Ираида Полбенникова, председатель Совета ветеранов Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации Миранда Кольцова и тренер спортивной школы «Энергия» Анатолий Финогенов.

Как сообщают в пресс-службе администрации Чебоксар, из списка можно выбрать двух кандидатов, и проголосовать за них вплоть до 23 июля. Результаты опроса будут учтены Чебоксарским горсобранием депутатов при принятии окончательного решения по новому Почетному гражданину Чебоксар.

Опубликовано: 12 июля 2021 г.


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