COVID-19: цифры и факты

По данным на 12 июля, в Чувашии зарегистрировано 57 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 28002 жителя республики. Выздоровели 25567 человек, умерли 1615.
Опубликовано: 12 июля 2021 г.
Читайте также:
В Чувашии прошли учения медперсонала при появлении больных коронавирусом
Опасно ли получать посылки из Китая? Комментарий эксперта
Цитата номера
Доля фальсифицированных продуктов на прилавках снизилась в три раза
На правительственной планерке обсудили рост экономики, производство медицинских масок и строительств...
Как избежать сосудистой катастрофы
Какое средство индивидуальной защиты выбрать?
Старость может быть комфортной, просто об этом нужно позаботиться