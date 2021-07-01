В лагерь за папину взятку?

Возбуждено уголовное дело в отношении директора детского оздоровительного лагеря «Звездный» администрации Цивильского района, подозреваемого в нехорошем деянии.

По версии следствия, в мае 2019 года он через свою супругу получил от жителя республики взятку в размере 14 тысяч рублей за прием его двух детей на отдых в лагерь без путевок и без соответствующих оснований. Идет следствие. Противоправную деятельность подозреваемого выявили следователи СУ СКР по Чувашии при оперативном взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел. Районная прокуратура взяла это дело на контроль.