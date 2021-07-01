«Успешная семья» поселится в Чебоксарах

В Чувашии собрались лучшие семьи Приволжья. И, похоже, это станет традицией.

«Каковы бы ни были итоги конкурса, на самом деле вы все победители!» — приветствовали вчера на торжественном открытии в театре оперы и балета участников окружного конкурса-фестиваля «Успешная семья Приволжья». 14 семей, где воспитываются как кровные, так и приемные или опекаемые дети, приехали в столицу Чувашии, чтобы показать себя, поделиться опытом в воспитании чад, которых родители давно уже не разделяют на своих и чужих, и, наконец, рассказать о том, как в большой семье строится счастье…

Многие семьи приехали в Чебоксары еще за день до открытия фестиваля. Как рассказала семья Мусаевых из Оренбургской области, готовясь за кулисами к «визитной карточке» конкурса, такого теплого приема в Чувашии они не ожидали: их встречали ароматным караваем, чувашскими народными песнями и танцами под гармошку, да так весело, что просто невозможно было не пуститься в пляс.

И развлекательную программу для гостей приготовили насыщенную: кроме конкурсных выступлений, участников ждут экскурсии по Чебоксарам, походы в музеи, катание на коньках и велопрогулки. А семья Валякиных, приехав из Пензенской области, успела раньше всех прогуляться по Красной площади и Московской набережной. Четверо ребятишек наперебой рассказывали, как резвились между струями музыкального фонтана, катались на колесе обозрения и «лунных» качелях. «Мы с удовольствием приехали бы в Чебоксары еще для того, чтобы просто отдохнуть», — загадали на будущее супруги Мария и Евгений. А между тем организаторы приглашали семьи в зал…

Первым со сцены и взрослых, и маленьких участников фестиваля приветствовал заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

— «Успешная семья» проводится с 2013 года, и за это время конкурс побывал во многих городах, — напомнил Олег Александрович. — Но с этого года по поручению полномочного представителя Игоря Комарова фестиваль будет проводиться в Чебоксарах. Если, конечно, Чувашская Республика не будет возражать, то и в следующем году финал конкурса проведем на этой гостеприимной земле».

Отличная новость была поддержана бурными аплодисментами в зале. Теплые пожелания семьям высказали и депутаты Госдумы. Алена Аршинова рассказала о том, как важно поддерживать семьи, Игорь Моляков пожелал родителям послушных деток и побольше пацанов, чтобы в семьях росла крепкая опора. А Анатолий Аксаков, между прочим председатель жюри конкурса, напомнил о духовном завещании чувашского просветителя Ивана Яковлева, который призывал беречь семью — основу народа и государства.

Вице-премьер, руководитель Минобразования республики Алла Салаева поприветствовала семьи Приволжья от имени Главы Чувашии Олега Николаева и пожелала им получить от участия в конкурсе и пребывания в Чебоксарах заряд положительных эмоций.

Ну а после того, как было представлено уважаемое жюри, начались выступления участников. Напомним, за два дня им предстоит пройти несколько испытаний: презентовать семью, показать творческий номер, пройти культурно-познавательный конкурс и рассказать о своем регионе. Кто станет победителем, мы узнаем на церемонии торжественного награждения, — она состоится 8 июля в День семьи, любви и верности. Кстати, с этой церемонии будет вестись прямая трансляция, которую можно посмотреть в эфире Национального телевидения Чувашии и на видеохостинге YouTube. Подробнее же о семьях, их выступлениях, впечатлениях и итогах конкурса «СЧ» расскажет в следующем номере.

КСТАТИ

На успешные выступления участников вдохновил особый гость фестиваля — известный бард и композитор Григорий Гладков. Он спел замечательную песню о семье, строчки из которой «Ни о чем грустить не надо, если все родные рядом…» подпевал весь зал. А еще бард напомнил, как выступая в Чебоксарах, он знакомил юных зрителей с новой пластинкой под названием «Чудетство». И напрасно тогда композитор пытался объяснить, что он имел в виду сочетание «чудеса» и «детство», ребята все равно стояли на своем варианте: «Чувашия» и «детство».