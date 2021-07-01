Филармония обрела нового директора и новые задачи

И ждет открытия в сентябре.

Поднять культурную жизнь на новый уровень в республике намерены с помощью новой стратегии развития Чувашской государственной филармонии. И пока в ее здании завершается масштабная реконструкция, в структуре учреждения тоже происходят весьма значительные перемены. В феврале этого года филармонии переданы функции Информационного туристского и культурного центра Чувашии (далее ИТКЦ). А на днях распоряжением Главы Чувашии Олега Николаева назначен новый директор – Максим Матросов. Личность, безусловно, знакомая жителям республики, поскольку именно Максим Юрьевич в последние годы возглавлял ИТКЦ и организовывал Чебоксарский международный кинофестиваль.

Отвечать придется и за «прокат» артистов

Новость, само собой разумеется, взбудоражила общественность: а как же предыдущий руководитель учреждения, возглавлявший его на протяжении 20 лет, председатель Союза композиторов Чувашии Николай Казаков, вложивший все свои силы и душу в развитие филармонии? Чтобы развеять все толки по поводу происходящих перемен, Минкультуры Чувашии пригласило журналистов на брифинг с участием коллектива филармонии.

– В этом году функции дирекции культурных программ переданы филармонии, а значит, расширяются ее задачи, – сообщила о главных изменениях руководитель Минкультуры Чувашии Светлана Каликова. – Помимо того, что филармония продолжит заниматься развитием собственного творчества, большое внимание она будет уделять и организации гастролей наших артистов в другие регионы и за рубеж, работе с приглашенными музыкальными коллективами.

При этом, отметила министр, филармония намерена организовывать гастроли не только своих творческих коллективов, но и других учреждений культуры республики. По большому счету она станет неким центром, который будет курировать гастрольную деятельность.

«Безусловно, это большая нагрузка на филармонию, – согласилась Светлана Анатольевна. – Но конечная цель такого объединения – поднять творческий потенциал наших уникальных ансамблей, музыкальный групп, исполнителей и в целом культуру региона на новый уровень».

Традиции сохранятся, а возможности расширятся

Нового витка развития для филармонии, давно ставшей за годы руководства родной, ждет и теперь уже бывший директор Николай Казаков. Он успокоил коллектив, что никуда не уходит, а остается на должности художественного руководителя филармонии, и теперь сможет сосредоточиться именно на творческой работе, что ему всегда больше импонировало.

– Возвращаюсь на свой прежний пост, ведь в 1999-м году я был принят в филармонию на должность художественного руководителя, – с добродушной улыбкой напомнил Николай Нилович, при этом отметив, что, тем не менее, его статус как худрука повысится, поскольку с ним теперь заключит контракт Минкультуры Чувашии.

Николай Казаков выразил надежду, что в ближайшие пять лет филармония сможет заявить о себе на всероссийском уровне. С введением в строй нового здания появятся большие возможности в области организации крупных концертов – выразил он надежду, приведя в пример недавние гастроли в столицу республики симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева.

А еще на встрече Николай Нилович признался в одной отрицательной черте коллектива филармонии – излишней скромности. Например, не все знают, что филармония в этом году вошла в десятку лучших в стране. «Необходимо смело заявлять о себе, участвовать в новых проектах и программах», – напутствовал Николай Казаков, отметив, что для воплощения всех этих планов не видит более подходящего и опытного человека, чем Максим Матросов.

ДОСЬЕ Максим Юрьевич Матросов родился 28 июня 1973 года в Чебоксарах. В 1995 году окончил ЧГУ имени И.Н. Ульянова. В 1992 году начал трудовую деятельность корреспондентом ГТРК. Работал ведущим специалистом отдела по делам молодежи и культуры, управления культуры администрации Чебоксар, отдела информационно-аналитического управления администрации президента Чувашии, в Минкультуры Чувашии. Организатор Чебоксарского международного кинофестиваля. Возглавлял Информационный туристский и культурный центр Чувашии. Назначен на должность директора АУ ЧР «Чувашская государственная филармония». Соответствующее распоряжение 5 июля подписал Глава Чувашии Олег Николаев.

«На раскачку времени нет…»

Между тем, на раскачку у филармонии времени нет, напомнил прежний руководитель, в течение четырех месяцев нужно составлять программу следующего года. Согласен с коллегой и новый директор, предупредивший коллектив, что темпы будут только увеличиваться. «Спокойно жить точно не будем, – обратился он к артистам. – Но будем жить интересно!».

Знакомя коллектив со своим видением того, как учреждению предстоит работать, Максим Матросов отметил, что очень важно сохранить тот потенциал, который был наработан в предыдущие годы, сберечь устоявшийся дружный коллектив.

«Сохранение и развитие классического искусства, национальной музыки, уникального фольклора – главные задачи. Но в то же время необходимо способствовать профессиональному росту наших коллективов, развитию их с помощью участия в совместных проектах с ведущими российскими артистами, музыкантами. Важно привлекать новые таланты, чтобы филармония была современной, прогрессивной, чтобы о ней знали не только в Чувашии, но и за ее пределами», — подчеркнул Максим Юрьевич, добавив, что для этого есть все возможности. Ведь с открытием нового здания филармония станет одним из самых притягательных культурных мест республики.

Говоря же в целом о развитии культуры, Максим Матросов признался, что не носит «розовые очки» и готов к трудностям, связанным в том числе с финансированием. Заметив, что сейчас во главу угла ставится именно проектное финансирование, он напомнил, что в этом году Фонд президентских грантов для творческих коллективов был увеличен до трех миллиардов рублей. «Значит, будем участвовать в инновационной деятельности, создавать интересные культурные продукты, правильно их оформлять, отстаивать, – наметил планы директор. – А для этого нужны смелые идеи, инициативные люди, готовые увлеченно работать и повышать свою квалификацию». Николай Казаков заверил, что сплоченный и талантливый коллектив филармонии полностью готов включиться в работу.

Когда же распахнутся двери?

На главный же вопрос собравшихся, когда, наконец, ждать открытия обновленного здания учреждения, реконструкция которого тянется аж с 2008 года, ответила министр Светлана Каликова.

– Ситуация следующая, – разъяснила она. – Подрядчик, которыйподключился к проекту в 2019 году, к сожалению, вошел в список недобросовестных подрядчиков, в начале 2020 года с ним был расторгнут контракт. Сейчас идет выверка проектной документации. Срок, который ставят перед нами Министерство культуры России (напомню, филармония реконструируется в рамках национального проекта «Культура») и Глава Чувашии, – сентябрь 2021 года.

По словам Светланы Анатольевны, сегодня все силы направлены на то, чтобы уложиться в срок, все торги проведены, осталось закупить оборудование, костюмы и так далее. Основной вопрос, еще раз повторила руководитель Минкультуры, именно в проектной документации, речь идет о незначительного объема работах, которые не завершил предыдущий подрядчик.