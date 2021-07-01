Проспект продолжает строиться

Фото Конона Белкова. Город Чебоксары, 1960 год

Юбилей республики отпраздновали, движение по проспекту Ленина открыли, но сам проспект еще строился: последние дома в районе железнодорожного вокзала появятся только в 1963-1964 годах.

На этой фотографии слева дом № 38, с книжным магазином № 7 на первом этаже (сейчас магазин «Читай — город»). За ним стоят дома № 36 и № 34, а ниже, до дома № 30, домов еще не было. Дом № 32 с магазином «Спортивный» на первом этаже (сейчас это банк «ВТБ») появится только в 1963 году, а дом № 32/а (сейчас медицинский центр, а строился он, как филиал гостиницы «Чувашия») построят в 1967 году. У дома № 36 за самосвалом виден вяз, который строители оставили расти посреди тротуара. В 1970-е годы он не вынес асфальтового заточения и засох. А вот береза, растущая между 38 и 36 домом, была посажена в 1933-1934 годах, когда шло озеленение тракта Чебоксары — Канаш. Эта береза исчезла в 2015 году, но ниже, напротив дома 32/а, продолжают расти три ее ровесницы. Обратите внимание на липы вдоль дороги. Пока они посажены в один ряд, но через год к ним добавится и второй. Сажали их 10 — 15-летними, поэтому выжили все, и «сохнуть» стали уже в преклонном возрасте, да и то не от старости, а от того, что посыпают нынче улицы каким-то «зельем», от которого и в лютые морозы на тротуаре слякоть.

А вот во дворах «химией» не пользуются, зайдите в любой — стоят «братья и сестры» этих лип, уже выше крыш вымахали, и хоть бы что. На правой стороне виден строящийся дом № 27, ближе к нам дом № 29, в лесах стоит дом № 31. Через год линию дополнит дом № 35. Опять нестыковка — должен быть 33-й. Но все было учтено — номер 33-й появится в августе 1968 года, и это будет кафе «Ракета» (сейчас магазин «Мир цветов»). Уже стало забываться, но до середины 1980-х годов была в этом месте остановка, сначала она называлась «Филармония», затем «улица Гагарина» — рейсовый автобус, как раз отошел от нее.

А вот как называлась тогда (до 1961 года) остановка «Кинотеатр Мир», да и была ли такая — вопрос. Если была, то могла носить название «Гастроном» по расположенному в доме № 21 гастроному. Могла называться «Универмаг», но не благодаря Центральному универмагу (нынешнему «Детскому») — этот построят только в 1964 году, а универмагу, открытому на первом этаже дома № 25.

Можно даже предположить название «Столовая № 6» — весь первый этаж в доме № 24 занимали столовая и кулинарный магазин. Но если без фантазий, то в июне 1959 года газета «Советская Чувашия» сообщила, что «на проспекте Ленина в ближайшее время начнется строительство кинотеатра на 500 мест», а через два года, 15 июля 1961-го в газете впервые появился анонс фильмов в новом кинотеатре, с названием «Мир». С тех пор так и повелось: у «Мира», к «Миру», за «Миром»…

Вот так выглядел кинотеатр в конце лета 1961 года. «Кино-Мир-Театр» — именно такая неоновая надпись загоралась вечером на фасаде здания. За кинотеатром справа виден детский садик № 41 (он и сейчас работает), за ним пустота — дома по улице Ярославской (Энгельса) появятся только через год. Клумба на месте, фонарные столбы на месте, кинореклама более чем скромная. У входа справа киоск с надписью «Книги» — сейчас даже трудно представить такой. И там же у входа мусорные (их и урнами-то назвать язык не поворачивается) вазоны — капитальные, железобетонные, с места не сдвинешь — стояли такие возле каждого дома с двух сторон, а здесь их целых шесть штук, видимо за чистотой следили.

И вообще чисто было у кинотеатра, а то, что асфальт в пятнах, так это после дождя еще не просох. Три женщины встретились у кинотеатра, поставили эмалированные ведра с сумками на землю и беседуют. Может вечером в кино сходить договариваются.

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Публикуется в рамках проекта «С чего начинается Родина», выходящего при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики