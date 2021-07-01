ЦУР Чувашии поделился результатами социологического исследования по теме благоустройства

По итогам июня благоустройство вышло на вторую строчку рейтинга самых актуальных вопросов, которые волнуют жителей республики. За месяц специалисты ЦУР зафиксировали более 450 обращений по этой тематике.

В ЦУР провели онлайн-социсследование об отношении населения к проводимому в регионе благоустройству. Опрос провели методом онлайн-анкетирования среди пользователей соцсетей старше 14 лет.

Данные репрезентативны по структуре пользования основными социальными сетями и отражают срез мнений наиболее активных пользователей, отмечают в Центре управления регионом.

Как отметила старший специалист по исследованиям ЦУР Чувашии Инесса Васильева, 83% прошедших опрос, отметили, что удовлетворены качеством проведенных в республике в прошлом году работ по благоустройству территорий.

При этом наиболее требовательными и взыскательными оказались мужчины. Среди них недовольные результатом встречались в 1,5 раза чаще.

Более половины респондентов считают, что качество благоустройства в дальнейшем можно повысить за счет привлечения жителей к проведению итогового контроля и приемке выполненных работ.

При этом принимать деятельное участие в этом процессе готов каждый третий респондент, а каждый второй намерен следить за реализацией проектов, которые победили в рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства.

Треть опрошенных пока индифферентна. «Это аудитория, которую необходимо вовлечь в решение вопросов развития общественных пространств. Органам власти важно убедить жителей проявлять активность, ведь формирование комфортной городской среды без учета потребностей населения невозможно», — подчеркнула Инесса Васильева.