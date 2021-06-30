У кого — сто баллов, у кого — двойка

На этой неделе в Чувашии завершились выпускные экзамены в девятых и одиннадцатых классах. «Основной этап сдачи ЕГЭ и ОГЭ прошел на высоком организационном уровне, без серьезных сбоев, в штатном режиме», — сообщила вице-премьер — министр образования и молодежной политики Алла Салаева. И результаты на ЕГЭ показаны неплохие.

В этом году в республике 56 стобалльников, причем четверо из них задачу–максимум выполнили дважды. В Чебоксарах выпускник лицея № 3 получил 100 баллов по физике и математике, а одиннадцатиклассница гимназии № 5 — по химии и русскому языку. Свои суперотличницы есть также в новочебоксарской школе № 12 и в школе № 8 Канаша. Обе девушки сдали на все сто экзамен по обществознанию, новочебоксарка добавила к этому высший результат по русскому языку, а выпускница из Канаша — по истории.

В целом наши школьники справились с ЕГЭ лучше, чем в прошлом году. По литературе, например, средний балл составил 65,58 (в 2020-м — 63,35), и впервые за последние пять лет два выпускника сдали ее на 100 баллов. Почти на два балла вырос средний результат ЕГЭ по химии и физике, наивысшую оценку по первому предмету получили четыре выпускника, по второму — один выпускник текущего года и один выпускник прошлых лет. Примерно такая же картина и по другим дисциплинам, кроме биологии, ИКТ и иностранных языков — результаты экзаменов по ним пока еще не опубликованы.

А вот в 9-х классах все не так хорошо. 398 выпускников 9-х классов получили неудовлетворительный результат на ОГЭ по русскому языку и 2340 — по математике. Такие результаты государственной итоговой аттестации требуют особого внимания, считает Алла Салаева. «Поставили перед собой задачу проанализировать каждое образовательное учреждение и внедрить программы повышения квалификации для педагогов, преподающих в выпускных классах, — отметила она. — Необходимо организовать индивидуальное сопровождение для ребят, которые продолжат обучение в школе. К ЕГЭ они должны подойти более подготовленными».

КСТАТИ

Споткнулись на плитке и ОСАГО

Низкие результаты ОГЭ по математике озадачили не только Минобр Чувашии. Схожие проблемы практически во всех регионах страны. Например, в Югре «неуд» по этому предмету получил каждый четвертый девятиклассник, а в одном из районов Воронежской области и вовсе каждый второй. Как сообщают федеральные СМИ, родители школьников считают, что одна из причин таких неудач — прошлогодняя дистанционка (которая почему-то не помешала тем, кто сдавал ЕГЭ) и сложные, не всегда понятные, задания. Всегда, мол, на этих экзаменах надо было писать формулы и решать уравнения, а тут вдруг задачи, к которым детей не готовили, — про шины, про укладку плитки и даже про ОСАГО!

У руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева своя точка зрения на эту проблему: «Пандемийный год очень плохо повлиял на мотивацию учащихся 9-х классов — у меня самого дети в 9-м классе! — говорит он. — Весь этот год школьники и родители питали надежду, что ОГЭ отменят, как в прошлом году, или он будет простой. А в такой ситуации очень сложно убедить школьников взяться за подготовку. Вот и случилось то, что случилось: они споткнулись на пяти задачах из повседневной жизни».

Причем новыми и особо сложными, по словам Музаева, эти задачи не являются. «Мы заранее предупреждали: на экзаменах будут практикоориентированные задания, — утверждает он. — Два года эти задачи были в открытых демоверсиях, а с 1 октября в открытом доступе был опубликован весь банк заданий! Но не все учителя учли это при подготовке к ОГЭ».

Натаскать на такие задачи нельзя, признал глава Рособрнадзора. Но научить детей правильно подходить к их решению можно, тем более что никакой сложности в них нет: «Вот, к примеру, задача на расчет нужного количества плитки. Нарисована площадь, которую надо покрыть, и уже разграфлена по плиткам, которые можно подсчитать. В условиях сказано, сколько штук плитки содержится в каждой упаковке. Вопрос: сколько таких упаковок надо купить, чтобы покрыть всю площадь? Да это же задача на уровне 4-го класса!»