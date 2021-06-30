Глинотерапия пробуждает у школьников фантазию

В чебоксарской школе № 45 открылась керамическая студия «Мастерская.45». Оборудование и материалы для проекта были закуплены на средства гранта Главы Чувашии для поддержки инноваций в сфере образования в конце 2020 года. Общий объем финансирования составил 200 тысяч рублей, сообщили в Управлении образования администрации Чебоксар.

Работа керамической мастерской направлена на раннюю профориентацию детей, развитие творческого мышления, мелкой моторики, социализацию ребят, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. «Глинотерапия создаст благоприятную среду для коррекции внутреннего состояния ребенка путем развития творческого воображения, фантазии, через побуждение к размышлениям», — подчеркивает руководство школы.

Во время уроков с учениками планируется создание сувениров, арт-объектов для дизайна интерьера, посуды в технике лепки из комка и пласта глины с декорированием поверхностей рельефами и последующей росписью. По итогам занятий в школе будет открыта выставка детских работ.