Владимир Путин: В стране стоит задача развития внутренней туристической инфраструктуры

“У нас долгое время не развивалась туристическая инфраструктура”, — признал Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

Президент России объявил о мерах поддержки государства внутреннему туризму: в частности, он упомянул о создании госкорпорации, которая будет предоставлять кредиты частным предпринимателям.

В Чувашии развитию туристической инфраструктуры также уделяется пристальное внимание. Так, по словам заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Дмитрия Краснова уже подготовлен план мероприятий, который включает работы по созданию проектно-сметной документации на строительство объектов обеспечивающей и туристической инфраструктуры, т.е. на создание сетей (вода, газ, электричество, дороги) и на строительство коллективных средств размещения и комплексных туристических центров, включающих не только гостиницы, но и другие туристические решения по организации досуга, деловой части приема гостей.

«В настоящее время мы собрали идеи и планы муниципалитетов и подготовили сводный план мероприятий на сумму 47,4 млрд. рублей», — отмечает Дмитрий Краснов.

Президент России Владимир Путин в продолжении темы объяснил также и рост цен на российских курортах. Он сообщил, что в стране существует программа развития внутреннего туризма, есть программа кешбэка.

Между тем в Чувашской Республике рост цен на размещения в гостиницах и санаториях незначительный, по итогам 1 квартала он составил в среднем на 5,2%. Республика готова принимать и размещать туристов.