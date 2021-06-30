Президент отвечал на «живые звонки»

Разговор на ключевые темы

«СЧ» подключилась к трансляции из студии прямой линии Президента России в московском Центре международной торговли за полчаса до ее начала. К этому времени, по данным телекорреспондентов, по всем каналам поступило уже около полутора миллионов обращений граждан к руководителю страны. Журналисты попутно показали, как надежно они подготовлены к линии: у каждого — по несколько микрофонов, «все зарезервировано по несколько раз», заверил один из звукооператоров.

Каналы подачи обращений разные — предварительно по телефону и СМС. А самый оперативный способ — по «живому телефону», в режиме онлайн, что произошло впервые. Правда, как показал дальнейший ход «линии», качество связи периодически подводило — искажалось изображение, звук…

Спустя полчаса обращений поступило уже около 2 млн, а ближе к окончанию прямой линии — 2,2 млн. Все обращения делились на 15 направлений. Но строгой тематической «сортировки» не наблюдалось. Занявшая около 40 минут тема вакцинации, с которой, как и ожидалось, началось общение, сменилась не менее острой темой цен на продукты. Одна из звонивших прямо из супермаркета спрашивала, почему бананы почти вдвое дешевле нашей моркови. Жителя Башкортостана тревожило состояние посевов из-за засухи — поливать их нечем, мелиорация свернулась… В контексте немеркнущей темы ЖКХ жители села Демьянка Тюменской области показали платежки за квартиры, в которых значилась сумма 70 тыс. рублей. Мало того — с них взяли еще и по 300 тыс. за новые квартиры, куда они переселились из аварийного дома. Были и другие подобные обращения. Если причины таких несуразиц были очевидны, Президент их называл, но в любом случае заверял, что обязательно свяжется с главой региона, чтобы разобраться подробней.

Сложившаяся с вакцинацией ситуация, несомненно, озадачивает многих. Один мальчик с тревогой спрашивал, где ему и сверстникам придется нынче встречать 1 сентября — за партой или дома. Президент откровенно ответил, что сказать определенно пока трудно, учитывая осложнение положения с заболеваемостью.

Цифра 3 часа 42 минуты длилась прямая линия с Владимиром Путиным. Президент дал ответы на 68 вопросов

Но вероятность того, что младшие школьники все же пойдут в школу, высокая. А насколько вероятен очередной локдаун? Это зависит от того, насколько все мы поведем себя ответственно, будем соблюдать правила предосторожности, сказал Президент.

В то же время Владимир Путин заявил, что он продолжает оставаться противником введения обязательной вакцинации. «Я в свое время говорил, как вы помните, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой же точки зрения», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о добровольности прививок от ковида, который ему задали во время ежегодной прямой линии. При этом Президент отметил, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии коронавируса можно только с помощью вакцинации. «Это известно очень хорошо, много раз уже сказали специалисты и по телевидению, и в интернете, во всех средствах массовой информации, по всем каналам о том, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации», — сказал глава государства.

Президент отметил, что в России такая возможность есть, так как зарегистрированы четыре «высокотехнологичные, безопасные и весьма эффективные» вакцины. «Надеюсь, что предубеждения некоторых наших граждан будут проходить по мере того, как вакцинация будет продолжаться», — добавил Путин. Около 23 млн граждан РФ вакцинировались от коронавируса, трагических последствий от прививок не было.

Прозвучал ряд вопросов на тему так называемой «последней мили» — льготной газификации частных домов. По словам жителя одного из регионов, в их городке дом мэра с газом, а у людей — нет. Если дом мэра с газом, значит, и труба рядом, добивайтесь подключения, посоветовал Владимир Владимирович. А если более серьезно, льготная газификация должна стать одной из главных задач местных властей.

Президент вообще не чурался свойственных ему неординарных «сочных» языковых оборотов. На вопрос, почему его не показали во время прививки, ответил, что это вряд ли важно. Отделался шуткой: «А если бы укол ставили не в руку, а в другое место?..» Какой вакциной прививался Президент? Той же, что и военнослужащие, «я же все-таки главнокомандующий». А на вопрос о том, введут ли налог на поголовье домашнего скота, предложил «ввести налог на голову того, кто такие неумные слухи распространяет». Телефонных мошенников, оставляющих старых людей без копейки, назвал «просто подонками».

В числе прочих были буквально горячие вопросы — в тему дня. Пожарные из Сибири пожаловались на то, что их средняя зарплата — даже с учетом участия в тушении пожаров — порядка 12 тыс. рублей. Президент пообещал дать поручение соответствующим ведомствам, чтобы разобрались с ситуацией.

Внешнеполитические вопросы касались большей частью Украины и взаимоотношений с Америкой. Президент еще раз напомнил, что мы с украинцами один народ. В подтверждение этому провел аналогию с такой российской народностью, как мордва. Они, как известно, двух ветвей — мокша и эрзя, причем с некоторыми языковыми различиями. Но им же не приходит в голову делиться…

Что касается недавней встречи Путина с Байденом, был вопрос — стоило ли встречаться, если Президент США сам мало что решает. Путин ответил, что это не так — Байден решает, и встреча не была бесполезной.

Неизбежный вопрос — о преемнике главы государства. «Что касается тех людей или того человека, который мог бы возглавить страну. С одной стороны, говорят: свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет. С другой стороны, конечно, моя ответственность заключается и в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность Президента», — ответил Путин, сделав акцент на том, что так происходит во всех странах мира. Он выразил надежду, что однажды сможет сказать, кто, по его мнению, достоин возглавить Россию. «Конечно, подойдет время, и я, надеюсь, смогу сказать, что такой-то или такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как наша Родина, Россия», — заявил Президент.

Олег Николаев, Глава Чувашии: — Прямая линия Президента РФ показывает, что это очень эффективный способ коммуникации руководителей с населением. Ровно об этом Владимир Путин сказал во время прямой линии и рекомендовал руководителям высокого уровня использовать такой механизм.

Отмечу, что каждый вопрос, который поступает Президенту страны, очень важен для Президента и для нас, если вопрос поступил из Чувашии.

Президент во время прямой линии показывает, как важно это общение делать содержательным, конкретным и предметным, находить решение не просто обозначенной проблемы по ходу общения, а главное, переводить их в системную работу. Пример, который нам подает Президент страны, мы должны широко использовать, применять в своей деятельности. Подобного рода прямые линии я лично провожу периодически. Буквально в ближайшее время у меня запланировано очередное такое общение с жителями региона.

Мы и дальше будем развивать открытое общение посредством всех коммуникаций. В том числе и социальных сетей, СМИ, личного приема граждан, оперативно реагировать на любые вопросы, которые волнуют жителей.

В частности, буквально недавно через социальные сети взяты мной под контроль вопросы водоснабжения, которые обострились в текущее время, горящей свалки в городе Алатыре и иные вопросы, которые тревожат жителей Чувашии. Мы будем либо искать решения, чтобы реагировать для их нивелирования в оперативном порядке, либо принимать решения по устранению их в системном порядке, в том числе через изменение нормативных документов.

Фото kremlin.ru