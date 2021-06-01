Семьи и беременные женщины с низким доходом могут подать заявления на ежемесячные пособия с 1 июля

ПФР в Чувашии с 1 июля начнет прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 16 лет (включительно).

Согласно поправкам, внесенным в федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», новые выплаты будут предоставляться:

маме или папе, в одиночку воспитывающим детей 8–16 лет (включительно);

родителю, которому на основании судебного решения предусмотрена уплата алиментов;

женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности.

Размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В Чувашии он установлен в размере 9804 рубля. В случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, по беременности – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого.

В Чувашской Республике определены следующие размеры выплат: семьям с одним родителем — 4941,50 рублей в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе – 9883 рубля); беременной женщине – 5207 рублей (50% от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе –10414 рубля).

Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. Также пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.

Подать заявление можно будет на портале Госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства. Если у вас возникнут вопросы, то задать их можно по телефону горячей линии регионального контакт-центра ПФР 8-800-600-04-85 или через официальные аккаунты Отделения ПФР по Чувашской Республике-Чувашии в социальных сетях Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте.