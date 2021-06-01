Улица Энтузиастов. Чебоксары, 1960 год

Трудновато для молодого поколения, но узнать улицу имени космонавта Николаева все же можно. С 1958 года она называлась улицей Энтузиастов. А еще раньше…

Февраль 1958 года, «Будущее города Чебоксар» — так называлась статья в газете «Советская Чувашия». Читаем: «Через два-три года полностью застроится красивыми 4–5–этажными домами проспект Сталина… Уже начато строительство двух широких 12-метровых асфальтовых магистральных улиц, соединяющих проспект Сталина с хлопчатобумажным комбинатом и заводом тракторных запасных частей… Между двумя южными полукольцевыми магистральными улицами вся площадь будет застроена жилыми домами со всеми видами культурно-бытовых учреждений».

Узнаете в этих «полукольцевых» нынешние улицы Гагарина и Николаева? Строительство первой очереди хлопчатобумажного комбината к тому времени было завершено, а вот завод тракторных запчастей (будущий Агрегатный) продолжал строиться. Строился завод с энтузиазмом — видимо, поэтому и улица, ведущая к нему, получила такое название. Другая магистральная улица продолжала называться Южной Полукольцевой, пока в апреле 1961 года решением горисполкома «в ознаменование самого выдающегося научно-технического события ХХ века — полета человека за пределы земной атмосферы» она не стала улицей Ю. Гагарина.

А в августе 1962 года и улица Энтузиастов «в ознаменование беспримерного подвига нашего земляка-космонавта майора А.Г. Николаева, совершившего полет в космос на корабле «Восток-3», получила новое название.

Ну а пока улица новая, дома на ней еще строятся, и только детский сад № 35 стройтреста № 1 (двухэтажный слева) имеет адрес: улица Энтузиастов, 3. Нумерация улицы начиналась от строящегося дома слева, так как ниже, от проспекта до Лакреевского леса, домов еще не было. Справа вдали строящийся дом Чебоксарского телецентра (сегодня улица Николаева, 8, ГТРК «Чувашия»).

А что это за автобус выезжает с улицы на проспект? Это автобус ЗИС-155, следующий по маршруту № 4. Маршрут шел от аэропорта до хлопчатобумажного комбината и обратно через Красную площадь и улицу Калинина, но улица Калинина частенько ремонтировалась, и тогда маршрут разделялся на два: № 4 «Аэропорт — Красная площадь», и № 4-а «Аэропорт — Х/Б комбинат, через завод тракторных запчастей», то есть по улице Энтузиастов.

Теперь посмотрим на проспект Ленина, идущий от улицы Энтузиастов вниз. Строящееся здание — это дом № 49. Шесть этажей, на первом будут расположены хлебный и овощной магазины — сегодня на их месте магазины «Спар» и «Акконд». Дальше стоит дом № 47 — сейчас в нем стационар Центральной городской больницы (бывшей строительной), а раньше было заводское общежитие. Ну и вдали виден жилой дом № 39 — это одна из первых «хрущевок» в городе, построенных в 1959 году.

Часто спрашивают, почему такой разрыв в номерах: 39 и сразу 47? Все правильно — на месте нынешних больничных корпусов в то время стояли три двухэтажных жилых дома, числились они по проспекту, и номера их были 41, 43 и 45. А вот ниже дома № 39 через год построили дом № 35. Опять с номерами нестыковка? И опять все правильно — между этими домами должен был стоять еще один, под номером 37. Но в этом промежутке мог уместиться только небольшой дом (сейчас это сквер имени Геннадия Волкова). Не будет смотреться — дальновидно решили в администрации, и, хотя был вырыт котлован, дом не стали строить.

Года два потом, по весне, когда котлован затапливало талой водой, там плавали мальчишки на самодельных плотах. Вон один из них — стоит на перекрестке с велосипедом и, что интересно, босиком. Может, утонули сандалии, а может, родители решили — раз уж купили велосипед, то нечего обувь стаптывать. А по проспекту заканчивается укладка асфальтового полотна, транспорту пока дорога закрыта, люди идут пешком, постовой милиционер следит за порядком…

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова