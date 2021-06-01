Очаг возгорания на алатырском полигоне ТБО засыпали 200 тоннами земли

В Алатыре принимают меры по ликвидации последствий возгорания на полигоне ТБО и предупреждению появления новых очагов. Само возгорание произошло на полигоне 25 июня. Самовоспламенение глубинных слоев отходов случилось из-за наступления аномальной жары, сообщают в администрации города. Пожар удалось локализовать силами сотрудников МЧС, а также алатырских предприятий. После чего место, где произошло возгорание, было засыпано землей — для этого пришлось привезти более 200 тонн грунта. Также очаг тления был отсечен от остальной площади полигона ТБО — произведена отсыпка грунтом по периметру полигона, осуществлена противопожарная опашка территории для недопущения горения на прилегающих землях. В настоящее время новых очагов возгорания нет, процесс тления происходит на 55% площади всего полигона.