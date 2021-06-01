Трансформации нужны инновации

Раскаляющееся от жары утро 23 июня участники Чебоксарского экономического форума «Чувашия. Трансформация» встречали в комфортной прохладе Ледового дворца «Чебоксары-Арена». Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций ЧР Кристина Майнина предложила обсудить и высказаться о ближайшем будущем в формате круглого стола по теме «Цифра в действии. Практическое применение».

Докладчики, представители консалтинговых, аналитических, консультационных бизнес-групп, лабораторий, институтов и академий по-очереди презентовали сферы своей деятельности, приобретенный при этом опыт и эффект от применения цифровых методик.

Большинство выступлений было посвящено или плотно соприкасалось с перспективами в области искусственного интеллекта. Один из них, докладчик Алексей Чертков даже подготовил программу Кубка ЧР по технологиям искусственного интеллекта для старшеклассников, чтобы ковать из них будущих инженеров.

НИИ «Восход» познакомил слушателей сразу с двумя схожими проектами для регионального применения — Ситуационный центр Главы субъекта РФ (Нина Адамова) и Региональная платформа управления данными (Виктор Зубарев).

Образовательные технологии нового поколения представил Тимур Бергалиев, цифровую школу Skyeng — Георгий Соловьев.

Некоторые из докладчиков выступали в режиме он-лайн, находясь далеко за пределами Чебоксар. Так, на связь с участниками круглого стола вышел и заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов.

Базовый план этого ведомства — до 1 января 2023 года все массовые социально значимые услуги перевести в электронный вид. Имеется ввиду полноценное получение услуг без личной явки. Фактически это переход на реестровую модель оказания услуг, когда результат оказания услуги — это юридически значимая запись в реестре.

При формировании стратегий региональные проекты по цифровой трансформации должны включать в себя как минимум шесть базовых отраслей: это здравоохранение, образование, транспорт, развитие городской среды, государственное управление и социальная сфера.

Чувашия смогла представить заявку, в которой отражено сразу 15 отраслей и была выбрана в пилотную группу из шести российских регионов, чей практический опыт цифровой трансформации впоследствии будет принят на вооружение.

Анна Никитченко, член Совета по цифровизации торгово-промышленной палаты РФ в своем выступлении привела международные и российские примеры трансформации территории, отталкиваясь при этом от показателей Чувашии.

По доходам, объему инвестиций на душу населения, общей стоимости основных фондов, если сравнивать их с другими регионами России, эти показатели у Чувашии невысоки и для того, чтобы выровнять эту ситуацию, республике нужен мощный трансформационный эффект.

Изучая опыт других стран, выяснилось, что единой стратегии для достижения этой цели нет, что даже процветающие города мира еще недавно сталкивались с большими проблемами и не имели цифровых способов для их решения.

Тем не менее, достигнутый за короткие сроки эффект позволил прийти к выводам, что ключевыми драйверами для трансформации большинства территорий явились: высокий уровень нравственности власти; политическая воля для решения социальных проблем; активное применение цифровых технологий; развитая система образования и подготовки кадров; инновационная культура, политическая ориентация на «инновационную экономику».