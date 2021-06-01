Улицу Гражданскую на выходные закроют

В эту пятницу с 10 вечера на улице Гражданской, на участке дороги от кольца до пересечения с улицей Олега Кошевого, в связи с реконструкцией движение для всех видов транспорта будет закрыто. Ограничение продлится до пяти утра понедельника, 28 июня. Об этом написал на своей страничке в Инстаграме глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Затем, каждые выходные, до середины августа, по мере выполнения этапов реконструкции, ограничение будет переходить на следующие участки дороги. Как прокомментировал начальник городского Управления ЖКХ и благоустройства Олег Белов, это связано с необходимостью работ по строительству ливневой канализации. С таким предложением вышли в подрядной организации «Дорисс», чтобы своевременно и качественно выполнить работы, сообщили в администрации Чебоксар.

Машины, а также автобусы и троллейбусы на это время пустят в объезд. Троллейбусы № 11 и № 17 перенаправят на улицу Энтузиастов, автобусы проедут закрытый участок по улице Олега Кошевого.

Напомним, масштабная реконструкция улицы Гражданской ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость проекта — 980 млн рублей. Завершить реконструкцию планируют до 30 ноября 2022 года. По проекту дорогу расширят до четырех полос, ширина проезжей части составит 15 метров. Будет обустроена ливневая канализация, смонтирована новая сеть уличного освещения, проложены современные широкие тротуары. Также проведут шумозащиту — в домах «старого» жилищного фонда, расположенных вдоль проезжей части, окна, выходящие на дорогу, заменят на пластиковые.

АЛЕКСЕЙ ЛАДЫКОВ,

глава администрации города Чебоксар: «Важная новость по реконструкции улицы Гражданской! У нас впереди временные неудобства. Они вводятся уже в ближайшие выходные. /… / Такие меры позволят нам обустроить ливневую канализацию, сделать необходимые виды работ на пересечениях Гражданской с другими улицами, вовремя освоить выделенные федеральные средства и реализовать весь проект в срок. До конца года должен быть уложен асфальт без верхнего слоя и запущено движение по новым четырем полосам. Потерпим немного?»