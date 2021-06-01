Троллейбусный парк Чебоксар серьезно обновился

Пожалуй, первыми начали праздновать День республики сотрудники Чебоксарского троллейбусного управления. Их рабочий день начался не совсем обычно — на территории троллейбусного депо № 2 играла музыка, работники с самого раннего утра готовились встречать гостей.

Глава республики совсем не случайно приехал в этот день именно сюда. Дело в том, что в главный праздник Чувашии на городские линии вышли 60 современных троллейбусов «Горожанин».

«Мы в этом году праздник отмечаем под двумя девизами. Первый — «Ниме. Хăват», основываясь на традициях народа и национальных культурных кодах. Почитая традиции, помня историю, мы можем наполнить сегодняшний день и смело двигаться вперед, пролонгируя мощь традиций из прошлого в настоящее и будущее. Второй девиз года — «Чувашия. Трансформация». Выпуск такого количества новых троллейбусов на линию — это и есть настоящая трансформация, когда мы по-новому организовываем нашу жизнедеятельность. Эти троллейбусы качественно изменят транспортное обслуживание населения и условия работы водителей самого экологичного вида транспорта», — сказал Олег Николаев.

Отличительной чертой нового поколения троллейбусов является возможность передвигаться без контактной сети. Так, 44 новых троллейбуса оборудованы аварийным автономным ходом до 150 м, что позволяет объехать временное препятствие на дороге с опущенными штангами. А 16 троллейбусов имеют увеличенный до 20 км автономный ход, что делает возможным эксплуатацию данной модификации троллейбусов на участках, не оборудованных контактной сетью.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства республики Владимира Осипова, в столице Чувашии удалось обновить троллейбусный парк почти на треть. К тому же необходимо отметить значительную экономию электроэнергии новым подвижным составом — до 35% по сравнению со старыми троллейбусами с реостатно-контакторной системой управления.

Да и в плане комфорта они превосходят своих предшественников: в салоне есть видеокамеры, большое информационное табло, четыре дополнительных «печки» и даже USB-зарядки. Также у нового транспорта низко расположенный пол, широкие двери, есть специально оборудованные места для людей с ограниченными возможностями. Полная пассажировместимость — 100 человек, количество мест для сидения — 32.

Глава администрации города Алексей Ладыков сообщил, что тестирование новых троллейбусов продолжалось почти полтора месяца. А также упомянул, что это самое крупное обновление парка. Только в 1980-е годы прошлого века было нечто подобное, но тогда в троллейбусное управление поступило 50 электрических машин.

Выпуск на линию новых троллейбусов позволил обеспечить на всех городских маршрутах наличие низкопольных троллейбусов, полностью соответствующих требованиям государственной программы «Доступная среда». К тому же теперь и жители новых микрорайонов «Солнечный» и «Ясная поляна» смогут воспользоваться услугами самого экологичного общественного транспорта. Троллейбус под номером 14 соединит эти микрорайоны с центром города.